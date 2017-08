Harvey har nådd kysten av Louisiana

Den tropiske stormen som herjer i Texas har nådd land igjen. Nå er den vest for Cameron i Louisiana.

Det opplyser det nasjonale værsenteret i USA.

De store nedbørsmengdene som ventes etter monsterorkanen kan føre til en «katastrofal og livstruende flom», melder CNN.

Stormen som nå har kommet tilbake til land er 8 kilometer vest for Cameron og har en maksimal vindstyrke på 45 meter i sekundet, melder AP.

18 personer er så langt omkommet som følge av ekstremværet. Flere er også meldt savnet, og dødstallet fryktes å stige ytterligere.

Myndighetene i Texas har satt inn et mannskap på 4.000 fra Nasjonalgarden i redningsarbeidet. Over 13.000 personer var blitt reddet i og rundt Houston fram til tirsdag kveld.

Folk blir ranet



Samtidig meldes det om at ranere utgir seg for å være spesialagenter og beordrer folk til å evakuere hjemmene sine i Houston i Texas.

Les også: Så mye regn har rammet Houston

Folk i byen har derfor blitt beordret av borgermesteren, Sylvester Turner, om å holde seg innendørs for å avverge plyndring. De som utgir seg for å være spesialagenter går fra dør til dør og ber folk om å evakuere, for deretter å rane hjemmene deres, ifølge myndighetene, skriver NTB.

– Portforbudet har tredd i kraft for å forhindre potensielle kriminelle handlinger, skriver han på Twitter.

Ranerne bærer våpen



Det var under en pressekonferanse tirsdag at borgermesteren annonserte portforbudet.

– Jeg vil ikke at folk skal bekymre seg for at noen bryter seg inn i deres hjem og plyndrer dem, mens de er ute, sa han da.

– Det er noen som er tilbøyelige for å utnytte situasjonen, sa han videre.

Flere av plyndrerne er væpna og noen av dem har blitt arrestert, opplyser politisjef i byen, Art Acevedo, melder ABC News. Han ber ranerne om å holde seg unna byen og lover å «fange alle kriminelle». Nå skal politiet fokusere på holde innbyggerne i Houston trygge, sier han.