ST. GEORGE, UTAH (VG) Chris Michel solgte en hagle til Stepen Paddock (64). Han sier han får vondt i magen av å tenke på at han ikke så noe unormalt med massedrapsmannen.

– Han var en helt normal, hverdagslig fyr. Jeg merket ingenting spesielt med ham, forteller Michel til VG.

Tre ganger var Stephen Paddock, gjerningsmannen bak Las Vegas-massakren, innom butikken hans Dixie GunWorx i St. George, Utah, to timers kjøring fra Las Vegas. Den ene gangen, i februar i år, kjøpte han en hagle.

– Det var alt han kjøpte hos oss. Jeg tror ikke han brukte den under massakren, men det har likevel holdt meg våken i natt. Det gjør vondt i magen å tenke på at vi ikke så noe som gjorde at vi stoppet ham. Jeg har dårlig samvittighet.

Michel forteller at de forsøker å gjøre seg kjent med kundene som kommer inn, slik at de kan få et inntrykk av om dette er noen som ikke bør få kjøpe skytevåpen.

– Det har hendt iblant at vi har kastet inn et «rødt flagg», og nektet å selge til folk vi mistenker kan være galne, sier butikkinnehaveren.

Det skjedde altså ikke med Stephen Paddock, som hadde over 40 våpen. Mange av dem halvautomatiske, og noen modifisert til å fungere som helautomatiske.

Manipulerer våpen - lovlig

Et helautomatisk våpen skyter skudd kontinuerlig etter at avtrekkeren er trykket inn. På et halvautomatisk våpen må avtrekkeren manuelt trykkes inn hver gang et skudd skal fyres av.

Men til tross for at helautomatiske våpen er forbudt for privatpersoner i USA, kan andre våpen, lovlig, manipuleres til å virke som et.

Analyser New York Times har gjort, viser at massedrapsmannen Paddock (64) skjøt 90 skudd i løpet av ti sekunder, eller ni skudd i sekundet.

Saken fortsetter under videoen som viser de dramatiske lydopptakene da politiet tok seg inn på Paddocks hotellrom:

Våpenekspert Leif Magne Lervik, som jobber med en doktorgrad i amerikansk våpenkultur, forklarer hvordan denne hyppigheten var mulig: Ifølge nyhetsbyrået AP ble det funnet to såkalte «bump-stocks» på rommet de dødelige skuddene kom fra. Med disse manipulerte drapsmannen våpnene sine.

– En «bump-stock» er en innretning du setter på våpenet, og som gjør det mulig å lure avtrekksmekanismen. Vanligvis, på et halvautomatisk våpen, må du trykke inn fingeren for hvert skudd. Men en «bump-stock» sørger for at våpenet automatisk lader neste skudd. I praksis gjør den om et halvautomatisk våpen til et helautomatisk, sier Lervik til VG.

Han fortsetter:

– Dette er en skummel, liten sak. Den koster bare rundt 1500 kroner, er lovlig i USA og du kan bruke den på en del halvautomatiske våpen - og plutselig har du et svært dødelig våpen.

Våpeneksperten mener at «bump-stocks» absolutt bure vært ulovlig.

– Helautomatiske våpen har vært forbudt i USA i over 30 år, fordi man ikke ønsker at vanlige mennesker skal ha tilgang til dette. Men når det lovlig selges mekanismer som «bump-stocks», kommer du rundt loven.

Ed Turner, en tidligere politibetjent som eier en våpenforhandler i Georgia, sier til Washington Post at han bare ved et par anledninger har solgt «bump-stocks» til kunder det siste tiåret. Men, etter skyteepisoden søndag kveld, har mange ønsket å kjøpe slike.

Mer liberal våpenpolitikk

Våpenselgeren Michel som VG har pratet med, sier at han ikke har oversikt over hvordan salget har vært i hans butikk de siste dagene.

– Jeg har vært så opptatt at jeg rett og slett ikke har fått sjekket hvordan salget har vært.

I den lille butikken hans selger han pistoler, rifler, revolvere, hagler og semiautomatiske våpen. Ofte opplever våpenbutikker i USA oppsving i salget etter masseskytinger, fordi folk ønsker å beskytte seg selv.

BUTIKK: Dixi GunWorx er en av minst tre butikker Stephen Paddock har handlet våpen i.

Våpenselgeren mener det handler om hvordan du bruker våpen, ikke hvor mange du har. Han sier også at han ikke ser noen grunn til å endre våpenlovene.

– For meg er ikke spørsmålet når vi kan ha en debatt om våpenlovene. Jeg mener all regulering vi har er god nok. Vi må bare bruke de lovene og reglene som er der på riktig måte.

Ekspert: Ingen sjanse for radikal endring

Våpenekspert Lervik mener derimot at den liberale våpenpolitikken i USA må diskuteres. Men han har liten tro på at det faktisk vil skje noe - også etter den blodige Las Vegas-massakren.

– Etter Sandy Hook-skolemassakren i 2012, da 20 skolebarn ble drept, tok Obama til ordet for å gjøre noe med våpenlovgivningen i USA. Ikke engang dette førte til noen særlige innstramninger, og da skal det mye til at det skjer noe nå - når republikanerne sitter enda tryggere i kongressen. Jeg vil si at det er ingen sjanse for at det kommer til å bli noen radikale endringer i USAs våpenlovgivning nå.

Republikanske politikere gjør seg upopulære når de prater om å stramme inn våpenlovene, og får attpåtil National Rifle Association of America (NRA) på nakken, ifølge Lervik. De fleste demokratene er uansett for strammere kontroll.

Han forklarer at våpenpolitikken i USA har blitt mer liberal de siste årene: Det har blitt lettere å få våpen, og det er færre begrensninger. Å få lov til å eie våpen sitter i amerikanernes ryggmarg.

– Historien har vist at når det skjer masseskytinger som dette, er viljen til å endre våpenloven slik at det går utover vanlige folk, liten. Denne kulturen sitter så dypt blant mange amerikanere. For oss nordmenn høres dette hårreisende ut, men vi er ikke amerikanere, og i tillegg er USA veldig delt når det kommer til meninger om dette, sier Lervik.