Han skulle dø, men overlevde et av Europas største folkemord. Nå skammer han seg over Aleppo.

Han var bakbundet, og sto i kø for å dø. Han ble skutt, men overlevde massakren i Srebrenica. Verden sa «aldri igjen». I dette VG-intervjuet sier Nedžad Avdić at han skammer seg over Aleppo.

Tenåringen Nedžad Avdić var barbeint og bakbundet mens han marsjerte mot sin egen henrettelse.

Det var juli 1995 i den bosniske byen Srebrenica, og Avdić sto til slutt i en åker i fjellsiden, i en rekke på fem og fem menn. Det luktet blod, og med sine egne øye så han mennene foran seg systematisk bli skutt.

Så kom hans tur.

Det den bosniske 17-åringen ikke kunne vite da, var at det han var en del av skulle stå igjen i historiebøkene som en av de verste krigsforbrytelsene i Europa siden andre verdenskrig.

VG-dokument: De er omringet og angrepet i Aleppo. Her er innbyggernes historier om å overleve

Mellom den 11. og 19. juli ble opp mot 8000 bosnjaker, menn og gutter, henrettet i områder rundt byen av bosnisk-serbiske militærstyrker. Likene ble dumpet i massegraver.

Avdić ble skutt i magen, i den høyre armen og i foten. Mens han hørte folk rundt seg trekke pusten for siste gang, innså han at han selv hadde overlevd. Etter fire timer, da drapsmennene hadde dratt, reiste han seg opp og løp.

MASSEGRAVER: En massegrav funnet ved Srebrenica i 1996 etter massakren mot 8000 bosniske muslimer i juli 1995. Foto: Stringer , Reuters

I hvilken retning går verden?



– I over 20 år har jeg forsøkt å rømme fra min egen tragiske opplevelse. Jeg har forsøkt å unngå å lese om vonde nyheter. Det var galt av meg, sier han til VG i et intervju torsdag denne uken.

Han sier at han husker hvordan verdens politikere etter massakren i Srebrenica sa: «Aldri igjen».

– Jeg ser på flyktningbarn i Europa og barn i Aleppo nå, og jeg spør meg selv i hvilken retning verden går i.



– Det som den siste tiden har skjedd i Aleppo, minner meg om de blodige dagene der jeg ventet på at verden skulle hjelpe oss. Det skjedde ingen ting. Mennesker i Aleppo har ventet på hjelp, men det har ikke kommet. Denne følelsen er svært kjent for meg.

Denne uken har Avdić valgt å snakke. En kronikk han har skrevet om Syria, er trykket i The Guardian.

Les også: Derfor har Norge og Vesten vært maktesløse i Syria

FUNNET OG BEGRAVET: En mor trøster sin datter under en begavelse for 338 menn som ble funnet i massegraver ved Srebrenica i 2004. Foto: Amel Emric , AP

Fakta om Srebrenica-massakren * Srebrenica er en by i Bosnia-Hercegovina, cirka 80 kilometer nordøst for Sarajevo, nær grensen til Serbia. * Etter folketellingen i 1991 hadde Srebrenica 75 prosent muslimer og 23 prosent serbere. * Srebrenica var av FN erklært som «sikker sone», men byen ble likevel offer for en bosnisk-serbisk offensiv i 1995. * Anslagsvis 8.000 bosnjakiske gutter og menn ble drept av serbiske soldater i dagene fra 11. til 19. juli 1995. Massehenrettelsene fant sted i dagene fra 13.-17. juli. * Dette er regnet som den verste krigsforbrytelsen i Europa etter andre verdenskrig. (Kilde: ICTY, Store norske leksikon)

Til tross for at han lenge ikke orket å følge med på nyheter om verdens elendighet, har han den siste tiden fulgt nøye med på hva som har skjedd med befolkningen i den opprørskontrollerte delen av Aleppo i Syria.

– Jeg kan sammenligne Srebrenica med Syria, men jeg er redd for at det vi ser i Syria er større, med tanke på hvor mange som blir drept.

Han fortsetter:

– Jeg så så mye masseslakt i Bosnia-krigen, jeg så brutalitet og henrettelser. Jeg var klar for alt mulig av terror. Jeg prøver fortsatt å spørre meg: Hvorfor skjer det igjen?

– Hvordan er det for deg, som overlevde Srebrenica, å se på situasjonen for de sivile i Aleppo?

– Det føles veldig vondt, fordi jeg ikke kan gjøre noe. Jeg skammer meg over å tilhøre menneskeheten.

Les også: 20 år etter Srebrenica: Verden så en annen vei

BELEIRET: En gutt leker i Sarajevo, Bosnias hovedstad, i 1996 etter beleiringen var over. Foto: Odd Andersen , AFP

Beleiringen av Sarajevo vs. Aleppo



Beleiring har også vært en del av realiteten for innbyggere i flere syriske byer de siste årene. Den siste tiden har innbyggere, beleiret i Aleppo, fortalt VG om hvordan livet deres har vært.

Under oppløsningen av Jugoslavia erklærte Bosnia-Hercegovina seg uavhengig 6. april 1992. Store serbiske styrker svarte på den ventede uavhengigheten med et omfattende militært angrep og en kampanje for «etnisk rensing». Målet var å løsrive en stor del av Bosnia-Hercegovina og integrere området i Serbia.

Beleiringen av Sarajevo begynte 1. april 1992 og varte til 30. november 1995. I 47 måneder ble hovedstaden bombardert og beskutt, vel 10.000 mennesker ble drept. Det er den lengste beleiringen av en by i moderne krigshistorie.

Resad Trbonja var en av dem som var omringet.

TENKER PÅ ALEPPO: Resad Trbonja overlevde beleiringen av Sarajevo. Foto: Privat

– Vi hadde ikke elektrisitet, drivstoff eller mat. Beleiringen var total og det var ingen måte å komme seg ut på, sier han i et intervju med VG onsdag.

44-åringen mener sammenligningen med Aleppo er relevant.



– Uskyldige mennesker ble drept fordi verdenslederne ikke visste hva de skulle gjøre, sier han.



Les også: Radovan Karadžić dømt skyldig i folkemord i Srebrenica

Trbonja mener mennesker verden over blir manipulert til å tro at krig kan være løsningen på politiske problemer.

– Gjennom historien har vi sagt «aldri igjen», så mange ganger. Etter andre verdenskrig sa vi det, og etter Srebreica sa vi det, men hva skjer nå? Det samme. Vi lærer ikke fra våre feil.

Han avslutter:

– Nok en gang har det internasjonale samfunnet strøket eksamen i humanisme.