- Han blir vår neste president

PARIS (VG) I et hav av franske flagg og begeistret nasjonalisme løftes Francois Fillon fram på en stemningsbølge av jublende tilhengere.

– Vi heier på Frankrikes neste president. Han er mannen som kan ta Frankrike tilbake til den plassen vi fortjener i verden. Under sosialistene og før det, Nicolas Sarkozy, har landet vår vært på sterkt nedadgående kurs, sier universitetslæreren ved Sorbonne universitetet i Paris, Martine Pigetc (68).

Sammen med venninnen, Adrien Pittinoc (65), deltar de i en gruppe de kaller «middelaldrende for Fillon». Begge føler de seg sikre på at Fillon i kveld blir presentert som de konservatives president kandidat .

Sterkere i klypa



- Alain Juppe er en god politiker, men nå trenger Frankrike er en mann som er litt sterkere i klypa, da er Francois Fillon den rette. Han vil stille krav, øke pensjonsalderen, få flere i arbeid og kaste ut av Frankrike alle som er involvert i terror, sier Adrien Pittino, og understreker det hun sier med å vifte litt ekstra med trikoloren, det franske flagget, og er nære på å stikke det i øyet på sidemannen.

VOKSNE FOR FILLOT: Martine Piget og Adrien Pittino(i midten) jublet, sang og ropte til støtte for tidligere statsminister Francois Fillon. - Vi vil ha ham som vår neste president, sier de to til VG. Foto: KRISTOFER SANDBERG

Det siste valgmøtet for storfavoritten til å seire, også i 2. valgomgang, Francois Fillon, er som alle andre der utelukkende tilhengere står for begeistringen. Veldig støyende. Akkompagnert av sugende diskorytmer som tar bort det siste av det eldre mennesker måtte ha igjen av hørsel.

Det var hektisk og kaotisk, men på et lavere støynivå inne i sentrum av den franske hovedstaden der Fillons valghovedkvarter ligger. Etter at Fillon kapret 44 prosent av stemmene i 1. valgomgang er stemningen preget av en nesten euforisk optimisme.

To statsministre



De to kandidatene som i kveld kjemper om å bli det konservative partiet, Les Republicains, kandidat under presidentvalget i april/mai neste år, har begge vært statsministre i Frankrike. Det er to veldig erfarne politikere, hvor en dem trolig vil møte den sittende presidenten, Francois Hollande og Nasjonal Fronts, Marine Le Pen i de avgjørende valgrundene til våren.

- Jeg er neste sikker på at Francois Fillon vil vinne også 2. valgomgang søndag kveld, sier hans digitale rådgiver, Gautier Guignard, til VG.

TROR PÅ SEIER: - Direkte møter med vanlige mennesker og Facebook har vært vår vinnerresept. Søndag kveld vil vise at vi har lykkes, sier Fillons digitale rådgiver, Gautier Guignard. Foto: KRISTOFER SANDBERG

- Hvorfor det?

- Fordi han i tre år har fartet Frankrike rundt med ett mål i sikte. Å forstå bedre hva det franske folk mener, tror og håper på. Hva de mener har gått galt og hva de vil at en president bør legge vekt på. Francois Fillon er en grundig politiker som ikke bare slår om seg med tomme fraser.

Sosiale medier



Dessuten har vi vært særdeles aktive på sosiale medier. Veldig mange franskmenn kjente til Fillons argumenter. Når han så dukket opp i debatter og holdt valgtaler, fikk de et enda bedre inntrykk av ham. Det forklarer det enorme oppsvinget kampanjen vår har fått de siste ukene, sier Guignard.

Trass i at Alain Juppe fikk 15 prosent færre stemmer i 1. valgomgang, er det fremdeles optimisme som preger hans nærmeste medarbeidere og støttespillere.

SAMLENDE: Victoria Catteau(t.h.) er personlig assistent for Alain Juppe. Hun mener velgerne forstår at sjefen hennes vil være en samlende president i en vanskelig tid for Frankrike. - Han er rett mann, sier hun. Foto: KRISTOFER SANDBERG

- Jeg håper at velgerne søndag kveld har forstått at den autoritære høyrepolitikken som Francois Fillon står for, ikke fører til noen forandring i landet vårt. Alain Juppe er en politiker som har Frankrikes beste i tankene. Han er ikke en partipolitiker av den tradisjonell e typen. Mens han ledet klart på meningsmålingene likte folk hans tanker om samarbeid på tvers av partigrensene. Jeg tror at når hypen rundt Fillon har gitt seg, innser et flertall av velgerne den eneste som kan styre Frankrike trygt gjennom de vanskelige tidene med arbeidsløshet, terrorfare og den kollektive motløsheten som preger landet, sier en av Juppes nærmeste rådgivere, Victoria Catteau, til VG.