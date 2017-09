Hamas godtar Fatahs betingelser og inviterer til samtaler

Den palestinske Hamas-bevegelsen er villig til å innlede samtaler med den rivaliserende gruppen Fatah. De ønsker å holde nytt valg på Gazastripen.

Ifølge nyhetsbyrået AP sier Hamas i en uttalelse at de er villige til å akseptere Fatah-lederens, president Mahmoud Abbas, betingelser. Videre sier bevegelsen at den oppløser administrasjonen på Gaza og har invitert Abbas' regjering til Gazastripen. De ønsker nå å forene landet og holde et nytt valg både her og på Vestbredden.

Hamas-leder Ismail Haniyeh var i Kairo i forrige uke i samtaler med egyptiske myndigheter. I uttalelsen sier Hamas at de svarer på Egypts «sjenerøse» meklingsforsøk.

Det er imidlertid ikke kjent om Hamas er forberedt på å gi Abbas kontroll over sikkerhetsstyrkene. Det har lenge vært en omstridt betingelse i tidligere forhandlingsforsøk.

Ønskes velkommen

Administrasjonen som Hamas sier de oppløser, blir sett på som en rivaliserende regjering til Abbas' administrasjon. Bevegelsen oppnevnte administrasjonen i mars og siden da har Abbas forsøkt å legge hardere press på den islamistiske bevegelsen.

En av partitoppene i Fatah, Mahmoud Aloul, sier søndag til palestinsk radio at han ønsker løftene fra Hamas velkommen.

Han legger imidlertid også til at «vi vil se hva som skjer på bakken» før de tar et steg videre i samtalene med Hamas.

Intern strid

Hamas har hatt kontrollen over Gazastripen siden 2007. Da måtte sikkerhetsstyrkene til den mer sekulære palestinske Fatah-bevegelsen forlate Gazastripen som følge av intern strid. Fatah har siden kun styrt på den israelskokkuperte Vestbredden.

I juli i år holdt de rivaliserende palestinske partiene en sesjon sammen i den lovgivende forsamlingen på Gaza-stripen for første gang på ti år.

Det ventes imidlertid at Fatah-ledelsen vil se hvordan ting utvikler seg, og om Hamas faktisk er villige til å gi fra seg kontroll over Gazastripen, før de snakker om gjenforening.

