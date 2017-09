Over 300.000 omkom i jordskjelvet – i kveld treffer orkanen Irma Haiti

Rundt klokken 20 torsdag kveld er orkanen Irma ventet å treffe Haiti – øynasjonen som fremdeles preges av tidligere naturkatastrofer.

– Det er klart at det blir store ødeleggelser. Haiti har ikke helt kommet på beina etter jordskjelvet i 2010 og tidligere flommer. I tillegg er disse områdene befolket av fattige mennesker. Haiti er det fattigste landet på den vestlige halvkule, sier Petter Skauen til VG.

Fredsarbeideren fra Kirkens Nødhjelp har brukt mesteparten av sitt voksne liv på å arbeide for fred, forsoning og fattige i Guatemala, Ecuador og Haiti. Han forteller at Haiti fortsatt mangler et fungerende varslingssystem, slik at innbyggerne ofte er dårlig rustet for slike naturkatastrofer.

– Selv om FN har vært inne i Haiti i mange år med eksperter, styrker og sikkerhet står landet nå foran en utfordring, sier han.

– Vil forsøke å berge seg



12. januar 2010 ble Haiti rammet av et jordskjelv med styrke 7,0. Over 316.000 mennesker mistet livet i skjelvet, ifølge myndighetene. Målt i tap av menneskeliv er jordskjelvet en av de verste naturkatastrofene noensinne. I ettertid har øya blitt rammet av flere naturkatastrofer.

Orkanen Irma er ventet å treffe nordlige områder av Den dominikanske republikk og Haiti klokken 20.00 norsk tid torsdag.

Tidlig torsdag morgen var Skauen i kontakt med venner i Haiti, og forteller at vennene forsøker å være optimistiske.

– De er kanskje de tapreste menneskene på jorden, og kommer til å forsøke å berge seg i de sikreste bygningene i området. Det ble satt opp bygninger med mer solide standarder etter jordskjelvet. Nå håper de bare at orkanen dreier enda lenger nord.

JORDSKJELV: I januar 2010 rammet et kraftig jordskjelv Haiti og påførte øya store skader. Foto: Harald Henden , VG

Forbereder seg på orkanen



Et elektrisitetsfirma i Haiti har innført flere tiltak før orkanen treffer, skriver Haiti Press Network.

I en uttalelse opplyser selskapet om at de skal forsøke å regulere vannmengdene ved Péligre-dammen – landets største vannkraftverk, for å forhindre oversvømmelser.

Samtidig vil de gjøre beskjæringsarbeid på trær i hovedstaden Port-au-Prince og andre store byer. I tillegg til at de har opprettet en beredskapsenhet.

Jousé Rosse sier til avisen Le Nouvelliste at han hørte om orkanen da han tok morgenkaffen sin på det lokale markedet i byen Cap-Haïtien torsdag. Byen ligger nord på øya.

– Folk fortalte meg det. Det er takket være det at vi hører ting. Vi er rett ved kysten, men ingen fra myndighetene har kommet hit for å fortelle oss noe som helst, sier han.

Nå er planen hans å søke tilflukt i høyden.

– Når havnivået stiger, så er det ikke sikkert at jeg finner igjen båten min når jeg kommer tilbake. Det gjør meg trist, fordi det er ved fisking at jeg tjener nok til barna mine, sier han videre.

Folk blir hjemme



– På grunn av intern konflikt og politiske strider henger Haiti langt etter andre land. FNs nærvær i området har vært med på å forebygge, men de er fortsatt dårlig rustet, sier Skauen.

Han mener at infrastrukturen i landet kan bli hardt rammet av Irma. I tillegg ønsker ikke folk å forlate hjemmene sine, i frykt for tyverier, og for at alle eiendeler skal være ødelagt når de kommer tilbake.

– Den dominikanske republikk er bedre rustet for en orkan enn Haiti, og de er de første som trår til med hjelp når dårlige veier og infrastruktur raser sammen. Alt rundt kommer ikke til å fungere på lange tider etterpå. Kilometer inn i landet bor haitianere på samme måte som de gjorde under slavetiden. De snakker hverken fransk eller engelsk og den informasjonen som kommer går dem ofte hus forbi, sier han.

– Bedre rustet enn tidligere



Haiti er også dårlig rustet for en orkan ettersom det er bedrevet grovhogst på øya i mange år, mener Skauen.

– Beliggenheten er ryddet for trær, så de er svært dårlig rustet fra naturens side.

Etter de forrige naturkatastrofene som har rammet øya, har Haiti vært det landet med flest omkomne, opplyser Skauen. Fredsarbeideren mener likevel at landet er bedre rustet i dag enn de var etter jordskjelvet i 2010.

– De har et større nettverk i dag. Verden har rettet øynene mot Haiti, og folk fra kolonier med haitiere i andre land som Belgia, Canada, USA og Storbritannia vil trolig bidra i hjelpearbeidet etter orkanen. I tillegg til at de har et nært forhold til Frankrike, sier Skauen.