Norsk hjelpearbeider på Haiti: – Lamslått over ødeleggelsene

På vei med førstehjelp til områder preget av død, sult og ødeleggelser på Haiti, er Martha Kristine Syvertsen lamslått over omfanget etter herjingene til orkanen «Matthew».

Siden naturkatastrofen rammet torsdag og la deler av Haiti fullstendig i grus, har forbindelsene mellom hovedstaden og de hardt rammede områdene vært helt ufremkommelige og avstengt.

– Vi har nesten ikke hatt kontakt inn i de ødelagte områdene, og først nå har vi fått bekreftet at folk vi samarbeider med er i live. Noen har ikke lykkes å komme i kontakt med sine kjære, det gjør vondt, sier hjelpearbeider Martha Kristine Syvertsen.

Fordi det har vært umulig å komme i kontakt med de sørlige områdene av landet, har også dødstallene vært sterkt underrapportert de første dagene etter ødeleggelsene.

Så langt er det meldt om rundt 870 dødsfall, ifølge Reuters.

– Vi venter at tallet på døde vil stige en god del mer, sier Martha Kristine Syvertsen.

I dag lyktes det den norske hjelpearbeideren å forsere elven med den ødelagte broen som forbinder hovedstaden Port-au-Prince med de hardest rammede områdene.

Syvertsen er Kirkens Nødhjelps landrepresentant på Haiti.

– Ødeleggelsene er store og dramatiske. Familier er uten husly og maten de dyrker på egne jordlapper er ødelagt. Vi har kjørt forbi bananplantasjer som ligger flate, døde husdyr, falne trær og mye gjørme, sier Syvertsen.

Hun beskriver stemningen i landet som var. Ingen er uberørt av alle ødeleggelsene og det enorme omfanget katastrofen har.

I KATASTROFEOMRÅDET: Martha Kristine Syvertsen er dypt berørt over de enorme ødeleggelsene på Haiti etter orkanen torsdag. I dag forserte hun ødelagte veier og reiste ut i katastrofeområdet med førstehjelp. Foto: PRIVAT

Lik i vannkanten



Samtidig som hun er vitne til hvor mye vinden og vannmassene har tatt med seg og rasert, har hun sett hvordan folk mobiliserer og er i gang med å rydde opp så godt de kan.

Enkelte fiskerlandsbyer langs kysten er helt utslettet og ligger igjen fullstendig øde og livløse. Menneskene som bodde der er trolig alle døde.

Lørdag var Martha Kristine Syvertsen på vei til byene Aquin, Saint-Louis-de-sud og Camp-Perrin på halvøya sørøst i Haiti, med nødhjelp.

– Nå som vannet går tilbake, ser man lik i vannkanten. De fleste dødsfallene etter orkanen har rammet kystbefolkningen.

Syvertsen tror årsaken til de høye dødsfallene skyldes at mange var redde for å forlate hjemmene sine, og dermed ikke fulgte myndighetenes oppfordring om å evakuere.

– Når man har så lite som folk på Haiti, er det vanskelig å forlate det lille man har. Mange hadde nok vanskelig å se for seg hvor mye skade vinden og regnet kom til å forårsake. Jeg snakket med en familie som har et hus to-tre meter over elven. Plutselig kom elven inn i stuen deres, og utenfor druknet alle husdyrene.

Haiti er det fattigste landet på den vestlige halvkule.

Koleraepidemi truer



Den dødelige orkanen som raste inn over den karibiske øystaten er den kraftigste som har rammet landet på 50 år. Nå blir trolig konsekvensene på lang sikt katastrofale.

– Tallet på dødsfall og helsetilstanden i landet kan komme til å øke i lang tid fremover. Dette er ikke en katastrofe som er over på noen dager, sier Syvertsen.

I byen Jeremie, der 80 prosent av husene ble knust, har sykehuset registrert 18 nye tilfeller av den vannbårne sykdommen kolera.

– Situasjonen er i ferd med å forverre seg, og koleradødsfall er meget sannsynlige, sier Sophia Cheresal, medisinsk koordinator i Leger uten grenser på Haiti, til AP.

RUINENE AV ET LIV: Jislene Jean-Baptiste står i ruinene av huset sitt i den totalødelagte byen Jeremie. Taket er blåst av, og det salte gjørmevannet som flommet inn på torsdag tok med seg matvarene hun selger på markedet. Foto: Dieu Nalio Chery , AP

Landets kolerautbrudd etter det fatale jordskjelvet i 2010, har ført til 10 000 dødsfall og 800 000 sykdomstilfeller.

– Det får store følger for både skolegang og arbeidsliv på Haiti. Det er en overhengende fare for at kolera kan bli stort igjen nå, mener den norske hjelpearbeideren fra Kirkens Nødhjelp.

På grunn av langvarig tørke i de områdene som nå er ødelagt av monsterorkanen, var allerede 67 prosent av befolkningen rammet av kritisk matvareusikkerhet før naturkatastrofen inntraff.

Jislene mistet alt



I den totalt ødelagte byen Jeremie, hadde trebarnsmoren og bestemoren Jislene Jean-Baptiste lite fra før. Hun delte et lite hus med ett rom sammen med barn og barnebarn.

Da orkanen feide inn over byen torsdag, tok gjørmete saltvann som rakk henne opp til hoftene med seg alt hun hadde av ris og sukker. Varene solgte hun på markedet for å brødfø familien. Til at overmål tok den ville vinden med seg taket på huset hennes.

– Orkanen er det mest skremmende som noen gang har skjedd her, sier Jislene til AP.

Mens folk på Haiti sørger over sine døde, jobber små og store på spreng med å samle opp restene av eiendelene sine og forsøke å komme seg til hektene etter den skremmende orkanopplevelsen.

– Over alt er vi vitne til at folk er aktive og mobiliserer i gjenoppbyggingen, sier Martha Kristine Syvertsen, som har vært på Haiti i to perioder fra 2011.