Kraftig orkan nærmer seg Haiti og Jamaica: Frykter store ødeleggelser

Innbyggere er bedt om å komme seg vekk fra kystområdene idet den kraftige orkanen Matthew nærmer seg.

Orkanen, som er i kategori 4 og den kraftigste orkanen i Atlanterhavet siden Felix i 2007, nærmet seg søndag land med sterk vind og store nedbørsmengder.

Kirkens Nødhjelp jobber i Haiti med å sikre tilgang til rent vann og trygge sanitære forhold, og uttrykker at de er «veldig bekymret» over situasjonen.

– Vi følger utviklingen og er klare for å styrke partnere i deres nødhjelpsinnsats hvis orkanen som nå karakteriseres som kategori fire, treffer katastrofalt. Det er både vinden og nedbøromfanget som skremmer, sier Martha Kristine Syvertsen i Kirkens Nødhjelp i en pressemelding.

De fattigste rammes

Organisasjonen peker på at Haiti er et av verdens fattigste land, og at mange bor i dårlige hus.

– Som alltid er det de fattigste som rammes hardest når en naturkatastrofe setter inn, sier Syvertsen.

I store deler av landet er det meldt voldsomme mengder regn og vannstanden er ventet å øke dramatisk.

Et satellittbilde fra NASA søndag viser orkanen sør for Jamaica og Haiti. Foto: Nasa , Reuters

– Enorme oversvømmelser kan gi ødeleggelser av infrastruktur og avlinger. Haiti har hatt dårlige avlinger på grunn av tørke i tre år, så her er det ingen ting å gå på, sier Syvertsen.

Evakuerte kystområder

Det er beregnet at stormsenteret vil komme inn over de karibiske øyene mandag. Også Jamaica ventes å bli hardt rammet, og myndighetene i landet startet evakuering av utsatte områder for to dager siden.

– Noen av øyboerne har sagt at de heller vil bli værende for å beskytte interessene sine, sier lokalmyndighetsminister Desmond Mackenzie.

Innbyggerne i de berørte områdene er bedt om å forberede seg på kraftig stormflo, oversvømmelser og jordras.

Det er også utstedt orkanvarsel for fem provinser på Cuba. Den amerikanske marinen har beordret evakuering av alt ikke-militært personell fra Guantánamo-basen på Cuba.