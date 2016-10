Hadde 271 Picasso-verker liggende i garasjen

BERLIN (VG) Maleren Picassos elektriker anklages for å ha stjålet kunst til en verdi av 570 millioner kroner. Nå er han og kona i retten igjen.

Pierre Le Guennec hjalp Pablo Picasso og hans kone med elektrisk arbeid på huset. Vanligvis ikke en jobb som leder til massiv offentlig interesse, før det viste seg at elektrikeren og hans kone Danielle lagret intet mindre enn 271 svært verdifulle verker av den berømte maleren i garasjen sin.

En gave, sier det eldre ekteparet.

Dommerne trodde ikke på dem da saken var oppe for første gang i 2015, og dømte dem til to års betinget fengsel. I ankesaken som startet mandag denne uken har den pensjonerte franske elektrikeren endret sin forklaring.

– Var gave fra enken

Den eldre Le Guennec forklarte retten i går med skjelvende stemme at enken etter Picasso, Jaqueline, etter kunstnerens død i 1973 ba han om å lagre mellom 15 og 17 plastposer fulle av kunst. Angivelig skal dette ha vært fordi hun ville gjemme det for malerens familie, som Le Guennec mener hun hadde et dårlig forhold til. Da enken hentet kunsten igjen, skal hun ha gitt Le Guennec én av søppelsekkene og sagt « Denne er til deg», sa Le Guennec i retten, ifølge Le Parisien.

Forklaringen 77-åringen nå gir retten i Aix-en-Provence er en annen enn den han ga da rettssaken var oppe for første gang i 2015, da han sto fast på at Picasso selv hadde forært han verkene.

Pierre Le Guennec og hans kone Danielle Le Guennec hevder også at de, gjennom nesten 30 år, hadde glemt at kunstverkene lå i garasjen. De har forklart at de tilfeldigvis fant dem der igjen i 2010.

Den pensjonerte elektrikeren prøvde da å få dem verifisert hos Picassos sønn Claude Ruiz-Picasso, som representerer Picassos seks arvinger. Da sønnen til den kjente kunstneren politianmeldte Le Guennec fikk saken offentlighetens oppmerksomhet.

TROR IKKE PÅ ELEKTRIKEREN: Picassos sønn Claude Ruiz-Picasso ankommer retten sammen med sine advokater i Aix en Provence 31. oktober. FOTO: REUTERS/Jean-Paul Pelissier

«Skadet Picassos minne»

De aktuelle maleriene, litografiene og collagene ble malt av Picasso i tidsrommet mellom 1900 og 1932. Dette er verker som aldri har blitt utstilt, ei heller omtalt. Blant dem finnes unike eksempler på kunstnerens berømte kubisme, så vel som verker fra hans «blå periode», skriver The Local France.

Picassos arvinger tror ikke på at dette er gaver, blant annet fordi kunsten ikke er signert. Selv om Picasso var en sjenerøs mann, ville han aldri gitt bort så mye på én gang, påpekte flere av vitnene i rettssaken i 2015, ifølge Jyllands-Posten.

Ekteparet Le Guennec risikerer nå fem års fengsel og opp mot 3 millioner kroner i bøter. Aktoratet mener den fem år lange fengselsstraffen er på sin plass fordi ekteparet etter deres syn har «skadet Picassos minne», skriver Le Parisien.