Hackerangrep rammet nærmere 100 land

Britiske sykehus ble fredag utsatt for et dataangrep. Flere land over hele verden rapporterer om lignende angrep. Tre norske bedrifter er rammet av angrepet.

Sykehus og stiftelser over hele Storbritannia ble fredag ettermiddag utsatt for tekniske problemer, opplyser det britiske helsevesenet NHS.

Angrepet skal være det største av sitt slag som noensinne, og IT-sikkerhetsselskapet Avast opplyser at det har registrert 57.000 angrep i 99 land, med Russland, Ukraina og Taiwan som hovedmål.

I tillegg kommer rapportene fra USA, Kina, Spania og Italia. Sverige og Danmark skal også være blant de rammede landene.

Choice Hotels rammet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) opplyser til VG at tre norske bedrifter rammet.

– Vi har registrert at tre berørte virksomheter i Norge siden cirka klokken halv 12, men det har vært rolig de siste timene. Vi fortsetter å følge situasjonen tett, registrerer det som skjer og skaffer oversikt over situasjonen kontinuerlig, sier kommunikasjons­direktør Mona Strøm Arnøy til VG.

Hun forteller at det så langt ikke ser ut til at kritisk infrastruktur er rammet, men ønsker ikke å oppgi hvilke bedrifter som er berørt.

Choice Hotels opplyser til VG at de har blitt rammet av det omfattende dataangrepet.

– Vi har avdekket et virusangrep på interne systemer på et fåtall av våre hoteller. Tiltak for å stanse spredning og begrense omfanget ble igangsatt umiddelbart, skriver kommunikasjonsdirektør Christine Viland i en SMS til VG.

Hun opplyser at systemer som berører deres gjester fungerer som normalt sent fredag kveld, men at de fremdeles følger utviklingen tett og at Nasjonal sikkerhetsmyndighet er varslet. De er i tett dialog med leverandøren av sine systemer som bistår i arbeidet.

– Dette er det samme viruset som har rammet virksomheter i andre land i dag, bekrefter Viland.

Internasjonalt angrep

I Storbritannia oppfordret flere sykehus pasienter til å bare oppsøke sykehus i nødstilfeller. I tillegg ble flere ambulanser omdirigert til andre sykehus som ikke var rammet av dataangrepet.

– Dataangrepet som har rammet flere britiske sykehus er en del av et større internasjonalt angrep, sier Storbritannias statsminister Theresa May, ifølge nyhetsbyrået AP.

INTERNASJONALT ANGREP: Storbritannias statsminister Theresa May sier fredagens angrep mot flere britiske sykehus er en del av et større angrep. Foto: Justin Tallis , AFP

Russlands innenriksdepartement hacket

Russland innenriksdepartement bekrefter at også de er rammet av det verdensomspennende dataangrepet.

– Rundt 1.000 infiserte datamaskiner, under 1 prosent av departementets datamaskiner, ble sperret, sier departementets talskvinne Irina Volk, ifølge nyhetsbyrået Tass.

Volk sier departementets servere ikke er rammet. Det er datamaskiner med Windows som operativsystem som er angrepet, opplyser departementet.

En forsker ved det Russland-baserte sikkerhetsselskapet Kaspersky skriver på Twitter at de så langt har registrert mer enn 45.000 angrep fra WannaCry. Han skriver videre at antallet fortsatt stiger. Ifølge New York Times skal sykehus og telekommunikasjon i flere av landene være blant de som har blitt angrepet.

I tillegg til innenriksdepartementet i landet er blant annet den russiske teleoperatøren Megafon utsatt for et angrep. Talsmann for selskapet Pyotr Lidov sier at skjermbildet på datamaskinene frøs, før det også her dukket opp et krav om løsepenger, skriver nyhetsbyrået AP.

Krevde penger

I Spania har myndighetene nå satt i gang ekstraordinære sikkerhets­tiltak for å verne om kritisk infrastruktuktur, skriver BBC.

Ifølge New York Times kan hackerne ha benyttet seg av hackerverktøy stjålet fra den amerikanske overvåkningstjenesten NSA.

Verktøyet skal ha blitt stjålet og senere lekket av en gruppe som kaller seg «Shadow brokers», som har dumpet stjålet NSA-teknologi på nett siden i fjor. Microsoft oppdaterte sitt operativsystem mot denne typen virus i mars, men fredagens hackerangrep har likevel funnet nok av datamaskiner å infisere.

– Dette er et massivt cyberangrep som rammer organisasjoner over hele Europa på et nivå jeg aldri har sett før, sier sikkerhetsrådgiver Kevin Beaumont til BBC etter fredagens angrep.

De britiske sykehusene som ble rammet skal ha mottatt krav om løsepenger.

Ifølge The Guardian skal hackerne ha krevd 300 dollar for å låse opp datastystemer de har tatt kontroll over. Leger og sykehusansatte får opp krav om løsepenger på dataskjermene når de forsøker å gå inn i pasient-systemer, skriver avisen.

I mars advarte Nasjonal sikkerhetsmyndighet mot akkurat denne typen virus.

Les mer: Bølge av kidnappings-virus: – Tar dåpsbilder og bryllupsbilder

I februar var det flere tilsvarende angrepsbølger hvor et virus krypterer og beslaglegger innholdet på PC-en din for så å kreve løsepenger for at du skal få dataene tilbake.

Sikkerhetseksperter advarer om at det ikke er gitt at du får innholdet tilbake til tross for at du betaler pengene du blir bedt om.

– Pasientdata sikre

Storbritannia nasjonale datasikkerhetssenter, som bistår politiet i etterforskningen, sier at dataangrepene mot sykehusene etter alt å dømme dreier seg om programvaren Wanna Decryptor, også kalt Wannacry.

Les også: E-sjefen frykter dataangrep mot stortingsvalget

Det er foreløpig ingenting som tyder på at pasientjournaler hos sykehusene er kommet på avveie, ifølge senteret.

– På dette tidspunktet har vi ingen bevis for at man har fått tilgang til pasientdata, heter det i en uttalelse fra NHS.

Les også: 22.000 rammet av dataangrep i fjor

Senteret understreker at angrepet har rammet en rekke sektorer, og at det ikke ser ut til å ha vært rettet spesielt mot helsevesenet.

Dataangrep med utpressingsprogrammer har økt i omfang over hele verden den siste tiden. Flere av angrepene har vært rettet mot viktig infrastruktur, som sykehus, politi og kollektivtrafikkselskaper, skriver NTB.