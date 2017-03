19 unge jenter døde i påsatt brann

19 jenter i alderen 14 til 17 år omkom under en påsatt brann i et overfylt statlig barnehjem i Guatemala. Ytterligere 38 barn ble brakt til sykehus med brannskader, opplyser politiet.

Brannen på barnehjemmet Hogar Seguro Virgen de la Asunción, 25 kilometer sørøst for hovedstaden Guatemala by, startet da det ble satt fyr på madrassene i en av sovesalene, opplyser Nery Ramos, sjef for det nasjonale politiet i Guatemala.

– Situasjonen er fortvilet, sier Ramos til nyhetskanalen Al Jazeera.

En stor folkemengde samlet seg utenfor barnehjemmet da nyheten brannen ble kjent. Gråtende foreldre, søsken og slektninger, stimlet sammen utenfor inngangspartiet i påvente av informasjon om hvordan det hadde gått med deres barn.

Barnehjemmet ble i utgangspunktet bygget for 500 barn, men er i dag hjemmet til om lag 800 barn og ungdom fra fattige familier i landets hovedstad.

Opprørspolitiet ble satt inn



Det overfylte barnehjemmet, som egentlig skulle være et trygt hjem for barn som er ofre for mishandling, overgrep, omsorgssvikt og hjemløshet, har lenge vært plaget av uro.

KAOTISK: Familiemedlemmer venter på informasjon om skjebnen til deres barn i kaoset etter brannen på barnehjemmet Virgen de Asuncion i San Jose Pinula utenfor Guatemala by. Foto: REUTERS

Tirsdag ble opprørspolitiet satt inn for å stoppe en masseflukt etter anklager om at de ansatte har utsatt barna for seksuelle overgrep og dårlig behandling.

40 av barna ble innhentet, brakt tilbake og plassert i isolasjon etter opprøret.

UNICEF og mennskerettighetsforkjemper i Guatemala, Hilda Morales, anbefalte i fjor at myndighetene burde stenge institusjonen fordi den er håpløst overbefolket.

– Disse barna fortjener bedre behandling på barnehjemmet enn i deres egne familier hvor de ble utsatt for utallige overgrep, bemerket Morales som dessuten erklærte at hun nok en gang kommer til å forlange at institusjonen blir stengt.

Kritisk tilstand



Tilstanden til 14 av de skadde er ifølge helsedepartementet i landet kritisk, og det fryktes at antallet omkomne vil stige.

– Alle de skadde har enten annengrads- eller tredjegrads forbrenning. De jeg har sett, har brannskader på over halvparten av kroppen, sier direktøren ved Roosevelt-sykehuset i Guatemala by, Carlos Soto, til avisa Prensa Libre.

– Vi spør oss selv om hva det er vi som stat holder på med, sier Guatemalas riksadvokat Zulma Calderon i en kommentar til tragedien.