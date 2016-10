Gro Harlem Brundtland: Slik blir det når kvinner styrer verden

Du tar grundig feil hvis du tror at kvinner ikke kan være tøffe ledere, advarer Gro Harlem Brundtland. Nå håper hun Hillary Clinton skal knuse glasstaket.

– Jeg håper det skjer, sier Brundtland til NTB.

Hillary Clinton ligger i dag klart best an til å vinne presidentvalget i USA. Det betyr at vi kan få en situasjon der de tre viktigste stormaktene i Vesten alle ledes av kvinner – USA, Tyskland og Storbritannia.

Brundtland sier hun har ventet på dette siden hun var ung.

– Hvis vi når får Hillary Clinton som president i USA, er det noe som kommer relativt sent, men dog ikke dårlig, sier hun.

Gjør det rollen krever

NTB møter Brundtland i Paris, der hun er blitt utnevnt til æresdoktor ved Sorbonne. I en samtale med studentene på universitetet ble hun spurt om hva som skiller kvinner og menn som ledere.

– Noen tror at om bare kvinner ledet verden, så ville det blitt fred, for ingen kvinne ville gått til krig. Da pleier jeg å minne dem om Margaret Thatcher. Da hun var statsminister i Storbritannia, gikk hun til krig om Falklandsøyene, svarte Brundtland.

Hun mener det handler om å gjøre det rollen krever.

– Det gjør kvinner som ledere. Det har vi sett, sier Brundtland til NTB.

– De som har den holdningen at alle problemer blir løst om det bare er kvinner som styrer, har oversett at det er en god del problemer som er vanskelige. Det er grunner til at det oppstår alvorlige spenninger mellom land. Hvis man tror at enhver kvinne i dag vil være pasifist, så blir det en feil tolkning av den rollen et lederskap er, sier hun.

Mindre å gå på

Brundtland tror likevel kvinner ofte kan ha en annen tilnærming enn menn. Det bekreftes av erfaringer fra næringslivet, mener hun.

– Det går bedre der hvor kvinner er en større del av selskapene. Det har å gjøre med evne til samarbeid og til å se større helheter. Hvis du holder kvinner utenfor, og det er menn som styrer og ordner, så får du ikke en like god ledelsesstruktur som hvis du får begge kjønn inn, sier Brundtland.

Hun mener kvinner fortsatt møter en annen motstand enn menn. Epostsaken mot Clinton er ifølge henne et eksempel på det. Brundtland tror ikke saken ville blitt like stor hvis det var en mann.

– Det er fortsatt lettere å angripe en kvinne for noe som er galt. Du har mindre å gå på.

En endret scene

Selv ble Brundtland statsminister i 1981. Den gang var det helt uvanlig med kvinnelige stats- og regjeringssjefer. Storbritannia hadde Thatcher, India hadde Indira Gandhi.

– Men globalt sett var det helt eksepsjonelt, sier Brundtland.

I dag er scenen endret. Brundtland var statsminister i til sammen ti år mellom 1981 og 1996. Nordmenn ble vant til å ha en kvinne som leder. Brundtland tror dette har gjort det lettere for Erna Solberg.

– Jeg har snakket med henne om dette, og hun opplever ikke det samme som jeg opplevde i 1981, sa Brundtland til studentene i Paris.

– Gro har vært en flott foregangskvinne. Som Norges første kvinnelige statsminister er hun historisk. Det er ikke jeg. Det viser noe av styrken i Norge, at det har vært flere kvinnelige statsministre, lyder svaret fra Erna Solberg.

– Jeg er glad for at vi er kommet dit at dyktige kvinner vinner politiske valg og tar lederskap, også i de store landene, sier hun.

Hillary Clinton gratulerer Gro på 70-årsdagen: