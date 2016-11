USA mener «den enøyde» er drept i fransk angrep

Mokhtar Belmokhtar, som antas å ha ledet angrepet mot Statoil-anlegget i In Amenas i 2013, er drept i et fransk luftangrep, ifølge amerikansk etterretning.

Det opplyser en amerikansk tjenestemann til AFP mandag. Angrepet fant sted i Libya tidligere i november, opplyser kilden.

Det har de siste årene kommet flere rapporter om at Belmokhtar, som også er kjent som «den enøyde», skulle ha blitt drept, blant annet fra Tsjad, Mali og Libya. Ingen av dem har imidlertid blitt bekreftet.

Basert på den informasjonen som nå foreligger, sier amerikanske tjenestemenn at de har større tiltro til at det nye luftangrepet faktisk rammet Belmokhtar, skriver The Wall Street Journal.

Det jobbes nå for å få en endelig bekreftelse. Verken Det hvite hus eller Pentagon har så langt ønsket å kommentere saken.

USA og Frankrike har i lengre tid utvekslet etterretningsinformasjon i antiterror-saker, men forholdet ble mer formalisert i etterkant av terrorangrepene mot Paris i fjor.

I november 2015 kunngjorde USAs president Barack Obama en avtale der amerikanerne skal dele informasjon om planlagte aksjoner og annen etterretning med sine franske kolleger.

