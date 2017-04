Kommisjon vil kreve tilbake gigantbeløp etter VG-avsløring

Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor (41) var sentral da en omstridt avtale verd 4,4 milliarder ble inngått med Ghana. Nå vil en kommisjon kreve tilbake et gigantbeløp.

Den regjeringsoppnevnte kommisjonen i Ghana foreslår å kreve tilbake opptil 1,2 milliarder kroner fra selskapet Ameri Group. Hvis ikke må avtalen forkastes som svindel.

Det er konklusjonen til kommisjonen som har gjennomgått avtalen som Ghana inngikk med det Dubai-baserte selskapet.

VG avslørte for halvannet år siden at den etterlyste Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor (41) hadde en sentral rolle da Ameri Group inngikk avtalen med Ghanas regjering, verdt 4,4 milliarder kroner.

BAKGRUNN: Milliard-mysteriet

Hver måned betaler Ghana 81 millioner kroner til selskapet, viser referater fra nasjonalforsamlingen i Ghana. Det skal det afrikanske landet gjøre i fem år.

MILLIONGLIS: Dette bildet ville den etterlyste Umar Farooq Zahoor at VG skulle bruke. Til venstre er en Rolls-Royce Ghost, den andre bilen er en Bentley Continental. Begge bilene koster flere millioner kroner i Norge. FOTO: PRIVAT

Svindel-etterlyst signerte milliardavtalen

I februar i år oppnevnte den nye regjeringen i Ghana en kommisjon på 17 medlemmer for å gjennomgå avtalen.

Nå er den 18 sider lange rapporten ferdig. Kommisjonen konkluderer med at avtalen er grovt urettferdig for Ghana.

Den 10. februar 2015 inngikk energiministeren i Ghana en avtale med Ameri Group. Umar Farooq Zahoor var administrerende direktør i Ameri Group da milliardavtalen ble inngått.

Han signerte også den lukrative avtalen sammen med en prins fra Dubai som er oppført som selskapets styreleder.

Samtidig var 41-åringen etterlyst over hele verden av norsk politi for å ha hatt en ledende rolle under Nordea-svindelen.

Ifølge Ameri Group sluttet Umar Farooq Zahoor å jobbe for dem i august 2015 for «å forfølge større forretningsmuligheter».

Men sentrale personer i selskapet kan knyttes til mannen som er etterlyst som bakmann etter rekordbedrageriet i Norge.

Ti gassturbiner

Ifølge avtalen skulle Ameri Group skaffe ti gassturbiner, og disse skulle de drifte i fem år. VGs undersøkelser viste at det greske industrikonsernet METKA trådte inn i avtalen på vegne av Ameri Group.

METKAs heleide tyrkiske datterselskap “Power Projects Sanayi Insaat Ticaret Limited Sirketi” gikk inn i avtalen, slår rapporten fast. Ifølge avtalen skulle Ameri Group få betalt 510 millioner dollar, mens firmaet som skulle oppfylle avtalen bare skulle ha 360 millioner dollar.

– Som et resultat sitter Ameri Group igjen med en kommisjon på 150 millioner dollar, heter det i rapporten.

Rapporten ble lekket i forrige uke til medier i Ghana. Så langt har ikke noen offisielle representanter kommentert rapporten. Kommisjonen ble ledet av den ghanesiske advokaten Philip Addison.

– Jeg kan ikke nå kommentere innholdet av rapporten, sier Addison til VG.

Presidenten var involvert

Det går frem av rapporten at den tidligere presidenten i Ghana, John Dramani Mahama, var personlig involvert i inngåelsen av den omstridte avtalen.

NORGES-BESØK: Daværende president i Ghana, John Dramani Mahama, var på offisielt besøk til Norge i slutten av oktober 2014. Foto: STIAN EISENTRÄGER/VG

På lillejulaften i 2014 ble det inngått en intensjonsavtale mellom ghanesiske myndigheter og Ameri Group. Ifølge avtalen skulle Ameri Group først leie gassturbiner til Ghana og at dette en avtale som var spesielt designet for Ameri.

Avtalen kom i stand etter et personlig møte mellom den tidligere presidenten og det som i rapporten omtales som «Kronprinsen av Dubai». Denne personen er ikke navngitt i rapporten.

I januar 2015 forhandlet Ghana også med et amerikansk selskap, APR Energy, om å anskaffe gassturbiner til produksjon av strøm. Men president Mahama og hans regjering valgte Ameri Group.

I rapporten heter det at kommisjonen ikke har funnet noen dokumentasjon som kan forklare hvorfor Ameri Group ble valgt fremfor det amerikanske selskapet.

Ingen bakgrunnssjekk av firmaet

Etter VGs avsløring hevdet energiminister Kwabena Donkor i en uttalelse at det ble gjort en rekke bakgrunnsundersøkelser rundt Ameri Group før avtalen ble inngått.

Kommisjonen avfeier dette og slår fast at det ikke ble foretatt noen bakgrunnssjekk av selskapet.

«Som en følge har myndighetene i Ghana ingen informasjon om aksjonærene eller direktørene i selskapet.», heter det i rapporten

DE SIGNERTE AVTALEN: Den 9. september møter VG Ghanas energiminister Dr. Kwabenda Donkor i regjeringskvartalet i Accra. Der bekrefter han Oslo-mannen Umar Farooq Zahoors rolle i avtalen. FOTO: HARALD HENDEN

VGs avsløring skapte politisk storm i Ghana, og energiministeren trakk seg noen uker etter avsløringen. President John Mahama utnevnte en ny energiminister.

I desember i fjor tapte John Mahama valget og måtte trekke seg. Kommisjonen som har gjennomgått avtalen ble utnevnt av energiministeren i den nye regjeringen i Ghana.

Den tidligere energiministeren avfeier rapporten overfor medier i Ghana. Han mener rapporten inneholder mange feil og mangler objektivitet.

Slakter PwC-rapport



Den forrige regjeringen hyret inn det verdensomspennende revisjonsselskapet Pricewaterhouse Coopers (PwC) i Ghana, for å undersøke om Ghana fikk det de betalte for gjennom avtalen med Ameri Group.

Kommisjonen uttaler at de dypt bekymret for PwC-rapporten. Mesteparten av dokumentasjonen som ble gjennomgått var ikke tolket riktig og «epler ble ikke sammenlignet med epler», heter det i kommisjonens rapport.

«PwCs revisjonsrapport fremhever ikke de sentrale manglene i prosjektet.», skriver kommisjonen.

PwC i Ghana har ikke besvart VGs henvendelser om å få en kommentar til kritikken.

STYRELEDER: Den etterlyste norskpakistaneren signerte milliardkontrakten i Ghana sammen med sjeik Ahmed Bin Dalmook Juma al Maktoum. Han er oppført som styreleder i Ameri Group.

Kommisjonen foreslår at Ameri Energy blir invitert tilbake til forhandlingsbordet og at myndighetene i Ghana har som mål og kreve tilbake en vesentlig del av 150 millioner dollar som selskapet sitter igjen med når avtalen er utløpt.

Hvis ikke selskapet betaler tilbake, må Ghana forkaste avtalen på grunnlag av svindel, anbefaler kommisjonen.

– Bullshit



Nettsidene til Ameri Group har vært nede i et halvt år. Nettsidene ble stengt i september i fjor høst. På nettsidene heter det i dag: «Welcome. Our new site is coming soon!»

Høsten 2015 forsøkte VG i flere måneder å få Ameri Group i tale om avtalen de gjorde med regjeringen i Ghana. Til slutt sendte selskapet ut pressemelding.

Pressemelding var underskrevet av selskapets styreleder sjeik Ahmed Bin Dalmook Juma al Maktoum. Han skrev at VG har kommet med «falske og ondsinnede beskyldninger».

Uttalelsene fra Dubai-selskapet ble formidlet til VG av Umar Farooq Zahoors forsvarer i Norge, John Christian Elden.

Det var Farooq Zahoor selv som ba om at pressemeldingen fra Ameri Group ble sendt til VG.

INTERVJUET: I februar/mars-utgaven i 2016 av Africawatch hevdet Umar Farooq Zahoor at han ikke var etterlyst av norsk politi. FAKSIMILE: AFRICAWATCH

Zahoor har ikke besvart VGs telefonhenvendelser, men skriver i en e-post følgende på engelsk:

– I can only say that your information is complete bullshit.

Elden opplyser til VG at han ikke vet hvor hans klient befinner seg.

– Jeg er ikke hans forretningsadvokat. Jeg er oppnevnt av Oslo tingrett for å forsvare ham i Nordea-saken, skriver Elden i en e-post til VG.

Vil ha etterforskning

Direktøren i den ghanesiske tenketanken Africa Centre for Energy Policy (ACEP) Benjamin Boakye er kritisk til rapporten fra kommisjonen.

– Vi har visst at denne avtalen var dårlig helt fra begynnelsen, men representanter for den forrige presidenten deltok i forhandlingene. Ingen av de involverte avga forklaring til kommisjonen, sier Boakye til VG.

Direktøren mener kommisjonen burde ha hørt deres forklaring.

KRITISK: Direktør Benjamin Boakye i den ghanesiske tenketanken ACEP. Foto: PRIVAT

–Jeg mener saken bør etterforskes slik at bevis kan fremskaffes, sier Boakye.

En av Norges ledende korrupsjonseksperter, professor Tina Søreide, mener avsløringen om milliardavtalen har alle kjennetegn på korrupsjon.

– Det er svært viktig at saken får rettslige konsekvenser i Ghana, har hun tidligere sagt til VG.