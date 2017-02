Dødspilotens foreldre med oppsiktsvekkende utsagn

BERLIN (VG) Germanwings-pilot Andreas Lubitz tok 149 uskyldige med seg i flydøden. Nå bestrider hans foreldre at det var med vilje.

Verden grøsset da annenpiloten Andreas Lubitz styrtet Germanwings-flyet med 149 mennesker om bord inn i de franske Alpene for nesten to år siden. Interessen var stor rundt etterforskningen, som konkluderte med at ingen andre enn Lubitz var skyld i styrten.

Annenpilotens foreldre har siden ulykken skydd offentligheten og ikke uttalt seg til media, før nå.

Etter to års stillhet tar Günter og Ursula Lubitz bladet fra munnen, i form av et brev til avisen Welt am Sonntag. Der betviler foreldrene hele etterforskningen.

– Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål, merkelige omstendigheter og tvil om den hittil angitte årsaken til ulykkesforløpet. Vi er for øyeblikket i gang med vår egen etterforskning, skriver foreldrene til Andreas Lubitz i brevet.

MINNESMERKET: I de franske Alpene står minneplaten for de 150 flystyrt-ofrenes navn. FOTO: REUTERS

Mener det var en ulykke

FAKTA: GERMANWINGS-STYRTEN ** Den 24. mars 2015 var Germanwings-flyet på vei fra Barcelona i Spania til Düsseldorf i Tyskland. Det styrtet mellom de franske byene Digne og Barcelonette. ** Det var 150 personer om bord: 144 passasjerer, to piloter og kabinpersonale på fire. Samtlige omkom. **Det var minst 15 nasjonaliteter om bord, de fleste tyskere og spanjoler. ** Etterforskningen konkluderer med at ingen andre enn annenflygeren Andreas Lubitz var skyld i styrten. (Kilde: NTB)



Etterforskningen avdekket at Lubitz led av depresjon noen år tidligere, men at flyselskapet etter hvert anså ham kapabel til å fly. Ifølge tysk påtalemyndighet hersker det ingen tvil om at Lubitz først låste flykapteinen ute fra førerkabinen, før han så styrtet flyet med de 149 ombord, rett inn i en fjellside, den 24. mars 2015.

Foreldrene til annenpiloten utdyper ikke hvilke «merkelige omstendigheter» de viser til, eller hvilke opplysninger i etterforskningen de nå går i sømmene, men det er altså tydelig at paret fra den lille byen Montabaur ikke fester lit til påtalemyndighetens konklusjon.

Ifølge Welt am Sonntag mener foreldrene enda at flykatastrofen var en ulykke. I brevet avslutter foreldrene med å skrive at det har blitt tegnet et «helt forvrengt bilde av vår sønn».

BARNDOMSHJEMMET: Her bodde Andreas Lubitz da han vokste opp. I huset i den lille byen Montabaur bor fortsatt hans foreldre. FOTO: LIA DARJES, VG



Etterlattes advokat reagerer

Advokaten til 39 av de pårørende, Elmar Giemulla, reagerer sterkt på brevet fra Andreas Lubitz foreldre. Han sier dette gjør vondt verre for de etterlatte.

– Det er veldig smertefullt for de etterlatte å bli konfrontert med slike spekulasjoner, sier han til avisen Bild.

Også flyselskapet avviser påstandene fra Lubitz` foreldre.

– Det er ingen grunn til å tvile på rapporten, sier de til samme avis.

Da VG besøkte Montabaur i fjor, i forbindelse med offentliggjøringen av etterforskningsrapporten etter styrten, fortalte Lubitz´mor til VG at de aldri ville uttale seg til media.

De har imidlertid vekket harme hos de etterlatte etter ulykken ved å rykke inn en annonse i lokalavisen hvor de takket for all støtte, og skrev at deres sønn var en « kjærlig og verdifull person».