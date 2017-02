Hamas' militssjef valgt som leder på Gazastripen

Yahya Sinwar blir av Israel beskrevet som en «hardliner» og en «kompromissløs» militant leder. Nå skal han lede Gazastripen.

Israelerne frykter at valget av Sinwar kan være et tegn på at Hamas beveger seg i en mer militant retning, skriver den israelske avisen The Times of Israel.

Men hvorvidt han kommer til å føre en strengere politikk overfor Israel, er vanskelige å si, mener seniorrådgiver for Palestina ved Landinfo, Are Hovdenak.

– Det at Sinwar har blitt valgt som leder kan tyde på at «hardlinere», som ønsker strengere politikk ovenfor Israel, er i sterkere posisjon på Gaza nå. Men det er uklart hvorvidt det er Sirwars plan, sier Hovdenak til VG.

– En ekstremist byttet ut med en annen



Seniorrådgiveren som også er tidligere forsker ved PRIO sier imidlertid at Israel helt klart kan oppfatte det som at Hamas ønsker å gi et signal om at de satser mer på en hardere politikk.

– Valget av Sirwar kan oppfattes som et signal fra Hamas om at de ønsker å vise en tøffere tone ovenfor Israel.

– En kan tolke det som om Hamas ønsker å bygge opp sin militære slagkraft på Gaza. Både Israelerne og Palestinerne er jo forberedt på at det kan komme en ny krig, legger han til.

Sinwar som nå skal overta makta etter Ismail Haniyeh blir av israelske sikkerhetsmyndigheter betraktet som en av de mest kompromissløse lederne i Hamas, skriver The Guardian. Men valget av han kommer ikke til å føre til store endringene, mener israelske myndigheter, ifølge BBC.

– En ekstremisten blir bare byttet ut med en annen, skal israelske myndighetspersoner ha sagt, skriver BBC.

Står på USAs terrorliste

Hamas' nye leder på Gaza ble i 1989 dømt av en israelsk domstol til livsvarig fengsel etter at han ble funnet skyldig i drap på palestinere som var anklaget for å ha jobbet for israelerne.

I 2011 ble han løslatt i en fangeutvekslingen der 477 palestinere ble satt fri i bytte mot den israelske soldaten Gilat Shalit. Har siden inntatt en sentral rolle i Qassam-brigadene, Hamas' militære ving.

USA førte Sinwar på sin terrorliste i september 2015, ifølge BBC.

Ifølge The Guardian skal han imidlertid ha gitt uttrykk for å være misfornøyd med fangeutvekslingen da Israel fremdeles holder på flere fanger fra Hamas. Sinwar har tidligere insistert på at han aldri vil gå med på en lignende avtale i fremtiden, ifølge avisen.

Israelerne trakk seg ut av Gaza i 2005, men innførte en streng blokade etter at Hamas vant valget i de palestinske områdene i 2006, skriver NTB.