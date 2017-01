Senegalesiske styrker har rykket inn i Gambia - her jubler folk i gatene

Bare timer etter at Adama Barrow ble tatt i ed som landets nye president, rykker styrker fra nabolandet nå inn i Gambia.

Det opplyser en talsmann for Senegals hær til Reuters.

Barrow vant presidentvalget i desember, og ble innsatt som president torsdag, ifølge AFP.

– Folk feirer i gatene

Norske Ellen Langeland er på ferie i Gambia, og bor like utenfor hovedstaden Banjul. Hun er vitne til det hun kaller historie.

– MAGISK STEMNING: Ellen Langeland opplever en historisk dag i Gambia. Foto: PRIVAT

– Det er en magisk stemning her. Det har vært helt stille i mange dager, men nå er det trommer, jubel og flagg overalt, forteller hun.

Presidenten har skapt frykt, slik Langland opplever det. Styrkene fra Senegal som en hel verden frykter skal skape kaos, er vennligsinnede, og skaper kun glede.

– De er positive til troppene, de vet at han vil beskytte den nye, demokratisk valgte presidenten, forteller hun.

Jammeh nekter å gå av

Den forrige presidenten, Yahya Jammeh, satt offisielt som president fram til midnatt onsdag. Han hersket landet som diktator i over 20 år, etter et kupp i 1994, ifølge Reuters. Han har nektet å gå av etter at mandatet hans gikk ut ved midnatt onsdag. Senegal truet med å invadere Gambia hvis Jammeh ikke ga etter. Det skal nå ha skjedd. Styrkene skal få Jammeh til å tre av.

NEKTER Å GÅ AV: Yahya Jammeh har vært Gambias president 22 år. Han nekter å gå av etter at mandatet hans gikk ut ved midnatt onsdag 18. januar. Foto: Issouf Sanogo/AFP

Jammeh har fortsatt ikke gitt etter, noe som er grunnen til at Barrow måtte til Senegal for å bli president.

Jammeh anerkjente Barrow som vinner av presidentvalget i desember, men har tilsynelatende skiftet mening. Han har senere avvist resultatet, og denne uken erklærte han nasjonal nødssituasjon i landet.

Den nybakte president Barrow har derfor vært nødt til å søke til nabolandet for beskyttelse.

Senegalesiske militærstyrker sto klare til å rykke inn i Gambia hvis lederen ikke ga etter ved fristen midnatt. Det var dermed grunn til å frykte kaotiske tilstander i landet hvis ikke Jammeh ga etter. Han nekter fremdeles å tre av.

NY PRESIDENT: Adama Barrow tas i ed som Gambias demokratisk valgte president – i nabolandet Senegal. Foto: AP

Utenriksdepartementet fraråder nordmenn å reise til Gambia etter invasjonen.

– Vi kjenner til at et mindre antall nordmenn befinner seg i Gambia. Vi endret våre reiseråd tirsdag, og oppfordrer nordmenn til ikke å reise til eller oppholde seg i Gambia, sier kommunikasjonsrådgiver Ingrid Kvammer Ekker.

Svenske Ving flyr hjem reisende

Ifølge Aftonbladet blir reisende i Gambia hos den svenske delen av reiseselskapet Ving fraktet hjem i løpet av fredag. De har 115 turister i Gambia pe nå.

– Det er våre reisendes ønske, sier Barbro Holmberg i Ving til avisen.

Ving i Norge har fire nordmenn på tur i Gambia, som alle etter planen skulle hjem fredag. Ving følger situasjonen videre, forteller deres informasjonssjef, Elisabeth Larsen-Vonstett.