Senegal truer med å invadere Gambia

Gambias naboland gir president Yahya Jammeh frist til midnatt med å gi slipp på makten og truer ellers med å intervenere militært i landet.

Den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen ECOWAS er i ferd med å sette sammen en styrke som skal rykke inn i Gambia.

Senegal sendte onsdag soldater mot grensa til nabolandet og ber FN om å autorisere bruk av «nødvendige maktmidler» i Gambia.

– Styrkene er nå på plass og vil aksjonere ved midnatt, dersom det ikke er funnet en løsning på krisen innen da, sier en talsmann for Senegals forsvar, Seydou Maiga Mboro.

Kampfly

Nigeria sender kampfly og soldater til Senegal for å ta del i intervensjonsstyrken, som skal tvinge Gambias mangeårige leder Yahya Jammeh til å gi slipp på makten. Nigeria har også sendt krigsskip til kysten av Gambia, offisielt for «å trene».

Jammeh kom til makten i et kupp i 1994 og har styrt Gambia siden. I desember tapte han presidentvalget til opposisjonens kandidat Adama Barrow, men nekter å gå av 19. januar som forutsatt.

Jammeh erklærte unntakstilstand på tirsdag, dagen før mandatperioden hans utløp, fordi «det eksisterer en situasjon som, hvis den får fortsette, kan føre til en offentlig nødsituasjon. Det skriver CNN.

Barrow har de siste dagene søkt tilflukt i Dakar i Senegal, i påvente av torsdagens planlagte presidentinnsettelse.

I en TV-sendt tale sa Jammeh at en søknad er sendt til Høyesterett for å hindre at Barrow blir innsatt før retten har tatt stilling til begjæringen som bestrider valgresultatene.

DRAR HJEM: Flere vestlige land har satt opp charterfly for å evakuere sine statsborgere fra Gambia, der nabolandene nå truer med å intervenere militært for å tvinge president Yahya Jammeh til å gå av. Foto: AP / NTB scanpix

Forlenget

Onsdag forlenget Gambias nasjonalforsamling Jammehs presidentperiode med tre måneder, bare timer før den utløp. Dette ble ikke godt mottatt i nabolandene og Barrow har gjort det klart at han akter å overta som president torsdag, enten Jammeh går av eller ikke.

– Vår framtid starter i morgen, tvitret Barrow onsdag.

Barrow, en eiendomsutvikler som fikk 45 prosent av stemmene, har ifølge CNN sagt at Jammeh ikke har noen myndighet til å forkaste valgresultatet.

Tusenvis av utenlandske turister er de siste dagene hentet ut av Gambia med charterfly, etter advarsler fra egne lands myndigheter som advarer mot reiser til landet. Også Utenriksdepartementet her hjemme fraråder alle reiser til Gambia som ikke er strengt nødvendige.