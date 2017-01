Presidentskiftet i Gambia kan bli blodig

Samtidig som at Gambias nyvalgte president om få timer skal bli tatt i ed, nekter Yahya Jammeh fortsatt å gi fra seg makten. Gambia-eksperter frykter konsekvensene kan bli fatale.

I dag skal Adama Barrow etter planen bli Gambias nye president. Barrow vant det gambiske presidentvalget i desember, men landets president og diktator gjennom over 20 år, Yahya Jammeh, nekter nå å gi fra seg makten.

Siste nytt i saken er ifølge nyhetsbyrået DPA, at Gambias forsvarssjef Ousman Badjie og generalinspektøren i politiet, Ousman Sonko ikke lenger er lojal overfor president Yahya Jammeh. Det hevder en etterretningskilde til DPA.

Nå står militære styrker fra Senegal, Nigeria og Ghana klare til å rykke inn og hente presidenten med makt hvis han ikke gir etter.

– Det kan bli blodig

Seniorforsker og Gambia-spesialist Tone Sommerfelt tror ikke det blir stor militær motstand nå.

– Lederen for den gambiske hæren, som tidligere har sverget sin troskap til Jammeh, sier han ikke vil beordre sine soldater til å kjempe mot en vestafrikansk styrke.

–Kan det bli blodig?

– Det kan bli blodig. Men man må ikke glemme at de væpnede gambiske styrkene ikke har entydig støtte til Jammeh, og vi vet heller ikke hvor deres lojalitet går, sier Sommerfelt og legger til:

– Hvis de bare legger ned våpnene, er spørsmålet hvem som yter motstand, og der er det noen grupper man er bekymret for.

Gruppene det er snakk om er ifølge Sommerfelt presidentgarden, mer uformelle militsgrupper og det hemmelige politiet.

Nabolandene vil forebygge borgerkrig

Gambia og nabolandene er medlemmer av det Vest-Afrikanske økonomiske samarbeidsforumet, ECOWAS. Organisasjonen har henvendt seg til FNs sikkerhetsråd og bedt om mandat til å bruke militær makt til å gjennomføre presidentskiftet, slik at den rettmessig valgte presidenten kan tiltre.

Politisk rådgiver i Amnesty, Gerald Folkvord forklarer at nabolandenes interesser dreier seg om å forebygge borgerkrig.

– Med erfaringene fra konfliktene i Liberia, som gikk over grensene og forårsaket brutal borgerkrig i Sierra Leone, er nok ikke nabolandene interessert i å bli dratt med i eventuelle nye konflikter.

Han tror ikke Jammeh har noe å vinne på å motsette seg dette maktskiftet.

– Da må han på rømmen, og risikerer å ende opp i den internasjonale straffedomstolen, sier Folkvord. Han understreker at Amnesty ikke har noen mening om en væpnet intervensjon fra nabolandene ville være legitim. Men de håper dette skiftet til demokratiet ikke brygger på en væpnet konflikt.

NY PRESIDENT: Den nyvalgte presidenten Adama Barrow (til venstre) varsler at han tar over som president i Gambia torsdag, til tross for motstand fra sittende president. FOTO: AFP/ SEYLLOU

–Det hadde vært så mye bedre start for Gambias nyvunne demokrati om ekspresidenten ga fra seg makten uten bruk av militær makt.

–Hva er det som gjør at Jammeh, nå setter seg på bakbena? Han godtok tross alt valgnederlaget, og før det, et demokratisk valg i Gambia

–Det er ikke lett å forstå hans agenda, det kan være så enkelt som at han har vært diktator så lenge, at han ikke er vant med å få motgang. Det kan være så irrasjonelt som det.

– Jammeh blir ikke sittende



– Det er mye ubekreftede meldinger nå om at det gambiske militæret i kystområdet trekker seg fra noen strategiske installasjoner, og det kan tyde på at de gir uttrykk for at de ikke ønsker å yte motstand. Men det er vanskelig å få bekreftet om dette bare er rutinemessige bevegelser, sier Sommerfelt og legger til:

– Jammeh blir ikke sittende. Hans presidentperiode er over og den militære overmakt er overlegen. Men spørsmålet er hvor lenge og sterk en motstand blir.

– Spørsmålet er hvor mange gambiske menneskeliv det kommer til å koste og hvor store ødeleggelser det blir av en pågående nedkjempelse. Det er en stor bekymring.

– Gambiere sier det er veldig vanskelig å vite hvilken motstand man står overfor. Det er svært uavklart, og det kan endre seg time for time. Det er en veldig uavklart situasjon, sier Sommerfelt

Frykter kaos

Bakgrunnen for den spente stemningen er at landets nasjonalforsamling onsdag forlenget Jammehs presidentperiode med tre måneder – kun timer før den utløp.

Sommerfelt sier dette grunner i at nasjonalforsamlingen er håndplukket av Jammeh, men at dette ikke er et realistisk holdepunkt for å sette grunnloven til side.

– Absolutt majoritet av NF er samme parti som Jammeh (APRC). De stemte over en forlengelse som ble krevd av Jammeh, og stemt via Skype og sms, forklarer Sommerfelt.

Folkvord er enig med Sommerfelt i at den gambiske armeen har uttalt at han ikke lar sine soldater sloss er et tydelig signal på at Jammeh ikke har den støtten han bør ha. Likevel, kaos er alltid et urovekkende.

– Vest-Afrika er en svært sårbar region, og kaos i et land kan fort bli utnyttet av kyniske aktører som prøver å få mer makt eller rett og slett tjene store penger på det. Derfor er det forståelig at nabolandene er bekymret, sier Folkvord.

Barrow, som de siste dagene har søkt tilflukt i Dakar i Senegal, har gjort det klart at han som planlagt akter å ta over som president torsdag som planlagt - uavhengig av om Jammeh går av eller ikke.

– Vår fremtid starter i morgen, skriver han i en Twitter-melding.