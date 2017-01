Hevder Gambias ekspresident plyndret statskassen før han dro

Ifølge en rådgiver til landets ny president, tømte Yahya Jammeh statskassen og tok med seg en rekke luksusbiler idet han forlot landet.

Etter flere timer med samtaler med flere afrikanske ledere og trusler om militærintervensjon bekreftet Yahya Jammeh lørdag at han går av. Samme dag forlot han Gambia med et transportfly.

I løpet av sine siste uker ved makten skal han ha stjålet millioner av dollar.

– Gambia er i økonomisk krise. Statskassen er nærmest tom. Det er et faktum, sier Mai Ahmad Fatty, rådgiver for Gambias nye president Adama Barrow.

Både Barrow og Fatty befant seg søndag fortsatt i nabolandet Senegal i påvente av å kunne reise hjem.

Ifølge Fatty har Jammeh stjålet over 11,4 millioner dollar, om lag 96 millioner kroner, fra statskassen bare i løpet av de to siste ukene.

Han sier at den nye regjeringen beklager situasjonen, og at den vil sørge for å hindre at flere av Jammehs eiendeler forsvinner ut av Gambia.

Men den største skaden ser ut til å ha skjedd ettersom det er liten mulighet til å få verdiene tilbake.

Jammeh befinner seg nå i Ekvatorial-Guinea, som siden 1979 har vært styrt av samme leder. Selv hadde han styrt Gambia i 22 år da han i desember tapte valget mot Barrow.