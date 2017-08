Full statsborgerskap-forvirring i Australia

Australias visestatsminister Barnaby Joyce har varslet høyesterett om at kan ha dobbelt statsborgerskap. I så fall er han utelukket fra høyere politiske verv.

Visestatsministeren er den foreløpig siste i rekken av politikere som risikerer å havne i trøbbel fordi de har andre statsborgerskap i tillegg til det australske. Ifølge grunnloven i landet kan ikke personer som er borgere av andre land sitte i nasjonalforsamlingen.

Denne måneden har to medlemmer av De Grønne trukket seg etter at de oppdaget at de hadde flere statsborgerskap. I tillegg har to andre politikere, inkludert en minister, varslet høyesterett om mulige problemer med egen valgbarhet.

Også disse skal i ettertid ha blitt oppmerksomme på at de kan ha hatt dobbelt statsborgerskap da de stilte til valg.

Flere av dem som er rammet er, eller kan være, borgere av New Zealand. Ifølge landets lover er alle barn født i utlandet mellom 1949 og 1978, og med minst én newzealandsk forelder, automatisk regnet som statsborgere. Det er denne bestemmelsen som gjør at også Joyce kan være borger av nabolandet på den andre siden av Tasmanhavet.

– Jeg ble sjokkert da jeg fikk disse opplysningene. Jeg har alltid vært australsk statsborger, sier visestatsministeren, som er født i Australia.

Ifølge hans juridisk rådgiver er han valgbar til nasjonalforsamlingen. Joyce har foreløpig ikke frasagt seg noen verv.

Den sittende koalisjonsregjeringen har flertall med kun én stemmes overvekt, inkludert visestatsministerens.