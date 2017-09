Frykter Putins krigsøvelser i Hviterussland

MINSK (VG) Denne uken pågår den massive russiske militærøvelsen «Zapad» i Hviterussland. Menneskerettighetsaktivister i landet frykter at deltagelsen i øvelsen gjør landet enda mer autoritært.

Med lysende reklameskilt for internasjonale hamburger- og pizzakjeder minner Minsk byens nyankomne på at også den tidligere sovjetstaten Hviterussland henger med i moderne tider.

Det er likevel en sannhet med modifikasjoner. Demokratiske goder som ytringsfrihet og rettferdige valg, har ikke fått feste her. Yury Hubarevich er en av mange hviterussere som har mistet tellingen på hvor mange ganger han har sonet korttidsstraffer i fengsel for demonstrere mot den eneherskende presidenten Aleksandr Lukasjenko.

VG I HVITERUSSLAND: Journalist Nora Thorp Bjørnstad og fotograf Hallgeir Vågenes. FOTO:VG

Nå frykter han at Lukasjenko, som så ofte blir kalt «Europas siste diktator», har inngått en hestehandel med Putin som hviterusserne kan måtte betale dyrt for:

Storebror Russland inviterte med landet til å leke krig, og president Lukasjenko takket ja. De siste ukene har tungt utstyrte russiske stridsvogner og soldater tatt seg inn i Yury Hubarevichs hjemland, for å gjennomføre den massive militære øvelsen «Zapad».

– Denne krigsøvelsen gir et kraftig signal om at Hviterussland flytter seg stadig nærmere Kreml og dets aggressive linje mot Vesten. Det tar oss enda lengre bort fra demokratiet og uavhengigheten som hviterussere fortjener, sier Hubarevich, som leder menneskerettsorganisasjonen Movement For Freedom (MFF), til VG, på en regntung dag i Minsk.

FAKTA: “ZAPAD” *Den russiske militærøvelsen Zapad (“Vest") pågår ulike steder i Hviterussland og i Kaliningrad-området i Russland, 14.-20. september. *Under den kalde krigen var Zapad Sovjetunionens største militærøvelse, og involverte 100.000-150.000 militære. *Etter Sovjets fall ble øvelsen tatt opp igjen i 1999, samme år som Putin kom til makten. *Moskva sier øvelsen involverer 12.700 soldater. Den norske etterretningstjenesten, i likhet med flere andre NATO-land, estimerer at det faktiske tallet er 10 ganger flere.

(Kilde: NTB, The Observer)

– Velger Russlands side

På torget i den hviterussiske hovedstaden viser den tre meter store klokken ved bygningene som kalles «inngangsporten til Minsk», at vi er på Moskva-tid. Det er sant på så mange måter.

Gjennom deltagelsen i Zapad 2017 gir Lukatsjenko signal om at Hviterussland «tar parti» med et stadig mer selvhevdende Russland, og det uten å ha spurt landets innbyggere hva de ønsker, mener menneskerettighetsforkjemper Hubarevich.

Aller mest bekymret er han for at en russisk utplassering av militære våpen i landet kan gi Kreml makt til å handle som de vil.

– Det er flere bekymringsfulle aspekter her, men mest konkrete faren er jo at russerne kan legge igjen militært utstyr etter øvelsen og dermed ha posisjonert seg til å kunne tvinge seg frem med makt i nær fremtid, sier han til VG.



PUTIN VOKTER: Russlands president Vladimir Putin inspiserer de russiske troppenes innsats i militærøvelsen Zapad denne uken. FOTO: AFP

Ukraina åpnet øynene

Yury Hubarevich viser til historien: Da Russland holdt tilsvarende store militærøvelser i 2008 og 2014, viste de seg å være aktive forberedelser til stormaktens militære inntog i henholdsvis Georgia og Ukraina.

– Etter Russland tok seg inn i Ukraina i 2014, har vi begynt å se det som et mer sannsynlig scenario at Russland faktisk kan invadere andre land. Inntrykket som ble skapt etter Ukraina, var at Vesten ikke blander seg så mye inn i hva Russland gjør, så sånn sett har ikke Kreml så mye å tape på sin fremferd. Lukasjenkos innenrikspolitikk, og det at han fortsatt ikke skyr fra å bruke diktatoriske, krigshissende metoder, er et bevis på at disse eneveldende lederne opplever at de nærmest kan gjøre hva de vil, mener Hubarevich.

I GANG: Et militærfly øver utenfor den hviterussiske byen Ruzhany forrige helg. Zapad-2017 pågår offisielt mellom 14. og 20.september. FOTO: REUTERS

– Mange skritt i feil retning

Når internasjonale organisasjoner rangerer europeiske land etter ulike kriterier som kjennetegner demokrati, havner Hviterussland nesten alltid

FAKTA: Hviterussland * Republikk øst i Europa med nærmere 10 millioner innbyggere * Sovjetisk republikk fra 1919 til 1991 * Aleksandr Grigorjevitsj Lukasjenko (63) har vært president i Hviterussland i 23 år, siden 1994. *Lukasjenko har endret grunnloven og landets valgregler, og under hans styre er den frie pressen kneblet og meningsmotstandere blir fengslet. *Ikke ett eneste valg siden Lukasjenko tiltrådte, har oppfylt Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas krav til frie og rettferdige valg. * Presidenten blir kalt «Europas siste diktator», og er kritisert av opposisjonen og Vesten for sitt autoritære styre.

( kilde: Guardian)



(Kilde: TT, NTB, Washington Post)

nederst på tabellene. På organisasjonen Reportere uten grensers globale oversikt over pressefrihet, for eksempel, innehar Hviterussland plass nummer 153, såvidt bedre enn Nord-Korea. Russland er også mildt sagt langt fra toppsjiktet.

Når russiske myndigheter avholder store militærøvelser i grenseområdene, er det en del av et politisk spill for å legge press på nabolandene i det som tradisjonelt har vært Russlands interessesfære, mener generalsekretær Bjørn Engesland i Den norske Helsingforskomite.



– Ledere i Russland og Sovjetunionen har lenge brukt militarisering og propaganda med suksess for å legitimere makt og for å trekke befolkningens oppmerksomhet bort fra reelle økonomiske og sosiale problemer, sier Engesland til VG.

Kreml har ved flere anledninger avvist at de har en provokativ militær linje, og sier at det tvert i mot er et svar på det de opplever som et mer truende NATO.

Bånd i krig

FENGSLET: Da Yury Hubarevich sonet 15 dager i fengsel i vår, var det bare én av mange tilfeller hvor han har blitt sperret inne for å si den hviterussiske makten i mot. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Mellom store blinkende reklamer for (nettopp russiske) kaffekjeder og eletronikkbutikker i Minsk, går menneskerettighetsforkjemperen Hubarevich og ønsker seg en ny retning for landet.

– Vi mener at Hviterussland trenger å reformeres, ikke bare politisk og økonomisk, men rent demokratisk. Da finnes det gode modeller i Vesten, land som med sin kunnskap innenfor økonomi, utvikling og samfunn kunne vært gode ledestjerner. Men fordi vi er helt avhengige av Russlands økonomiske støtte, knytter presidenten her i landet stadig sterkere bånd til det russiske regimet. Med deltakelsen i militærøvelsen viser Lukasjenko at disse båndene også gjelder i krig.

