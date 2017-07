Frykter flere omkomne etter at turbuss krasjet og tok fyr i Tyskland

Politiet i Tyskland frykter flere omkomne etter en bussulykke sør i landet. 18 personer er savnet, mens 30 personer er skadet.

Ifølge tysk politi er 30 personer alvorlig skadet og 18 er savnet i hendelsen, som fant sted på motorveien A9 i nærheten av Oberfranken i Bayern mandag morgen. Politiet frykter at flere av de savnede kan ha omkommet.

Til sammen var det 48 personer om bord på bussen. To av de var sjåfører. Passasjerene bestod bestod i hovedsak av pensjonister fra Sachsen, skriver

Süddeutsche Zeitung.

Bilder fra stedet viser brannmenn som prøver å slukke brannen som oppstod etter kollisjonen og flere redningshelikoptre som lander i nærheten av ulykkesstedet. Turbussen ble brent ned til skjelettet.

– Vi er realistiske og vil trolig måtte beklage flere dødsfall på slutten av dagen, sier polititalsmann Jürgen Stadter sa til TV-stasjonen n-tv i følge avisen Süddeutsche Zeitung.

Han sier videre at det er et «glimt av håp» om at noen har overlevd.

Avisen melder at bussen var på vei sørover i syvtiden mandag morgen da ulykken inntraff. Turbussen skal ha kjørt inn i en semitrailer som har stoppet for en stillestående kø og deretter tatt fyr.