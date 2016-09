Robert Eriksson i ny bok: Siv bør bytte jobb

Tidligere arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) mener partikollega og samferdselsminister Ketil Solvik Olsen bør overta som finansminister for partileder Siv Jensen.

Det kommer frem i hans nye bok «Bare gjør det – trofast rebell for Siv og Erna», som kommer i salg i dag.

I bokens siste kapittel tar Robert Eriksson et oppgjør med det han mener er en mer og mer fraværende partileder. Han understreker at hun etter hans mening er en utmerket person for jobben, men mener både hun og partiet bør være bevisst på hvordan de forvalter varemerket «Siv», som partileder. Et varemerke han mener er bra for Fremskrittspartiet.

– Dessverre har partilederen Siv Jensen blitt mer og mer borte i løpet av tiden hun har sittet i finansministerstolen. Jeg mener Siv og FrP hadde vært tjent med at hun byttet departement, skriver Eriksson.

Les også: Måtte svare Erna om forholdet til rådgiveren

Han mener jobben som finansminister blir for krevende å kombinere med jobben som partileder, og frykter at «folk der ute i rørsla» opplever at hun er for lite synlig som partileder.

– Grasrota savner partilederen sin, skriver den tidligere arbeidsministeren, og lanserer en ny kandidat:

– Personlig mener jeg Siv og Ketil Solvik-Olsen burde bytter departement. Jeg tror Ketil ville blitt en utmerket finansminister.

Eriksson tror det ville frigjort mer tid for Jensen til å være en tydelig partileder, noe han mener trengs før valget neste høst.

Les VGs sak: Frp-statsråd Eriksson i karaokebråk

PARTILEDER OG FINANSMINISTER: Siv Jensen er her fotografert under Arendalsuka i sommer. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Ikke kontroversiell nok



I samme kapittel, «Ingen venner – ingen fiender», beskriver Robert Eriksson også hvordan det opplevdes å bli vraket fra statsrådjobben i desember 2015, etter drøye to år i jobben.

Blant annet mener han at han neppe hadde blitt byttet ut dersom han var sett på som en kontroversiell figur i partiet.

– Det hadde blitt så fordømt mye bråk av å bytte meg ut, skriver han, og sikter til at kontroversielle politikere ofte har mange som virkelig støtter en, selv om de også har folk som virkelig misliker en.

– Et parti taper alltid på skittentøyvask for åpen scene, mener Eriksson.

Erna Solberg: Derfor måtte Robert Eriksson gå av

Hørte ingenting fra Siv



På nyåret, nesten en måned etter avgangen, møtte han Siv Jensen til middag. Der fortalte han partilederen sin at han ikke forstod hvorfor han måtte ut av regjeringen, og at han syntes det var blodig urettferdig. Han mener også han i den samtalen aldri fikk svar på et direkte spørsmål om hvorfor han ikke fikk jobb i et annet departement.

I løpet av middagen fikk han en klar forståelse av at Siv Jensen mente det var bruk for hans kompetanse i partiet videre, og at partilederen ville legge til rette for han dersom han ønsket å fortsette i politikken.

Det ønsket han. Ifølge ham selv ønsket også mange at han skulle overta som partiet nye generalsekretær da det ble kjent at Finn Erik Holm skulle slutte. Men Eriksson skriver at han ikke hørte noe fra partiledelsen.

BOK: Robert Erikssons bok har fått navnet «Bare gjør det - trofast rebell for Siv og Erna». Faksimilie

– Jeg har ikke hørt et ord fra Siv etter landsstyremøtet i mars. Hva mente hun med at partiet hadde bruk for meg, og hvor ble det av tilbudet hun lovte? Det var bare ord uten innhold, slår Eriksson fast.

– Amatørskap



Den tidligere statsråden er åpen på at han er skuffet, oppgitt og fortvilet over partiledelsen. Han mener han er holdt for narr, etter 27 års trofast tjeneste. Nå satte han andre muligheter på vent, og «lot noen tog passere», mens han forble arbeidsledig.

– Amatørskap er vel det mest dekkende ordet, skriver Robert Eriksson om behandlingen han fikk.

Alt dette til tross, Eriksson, som i dag jobber i PR-byrået MSL Group, hevder hardnakket at han ikke er bitter.

VG har tirsdag forsøkt å få en kommentar fra Siv Jensen til det Eriksson skriver i boken.

– Siv Jensen har ingen kommentarer knyttet til de spørsmålene VG har stilt om Robert Erikssons bok. Hun har heller ikke lest denne boken, sier Jensens statssekretær i Finansdepartementet, André R. Kolve, til VG.