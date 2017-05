Frenchs advokat: En usedvanlig sak løst på en usedvanlig måte

Løslatelsen av Joshua French og overføringen til Norge som en fri mann er den beste løsningen man kunne håpet på, sier advokat Hans Marius Graasvold.

– En usedvanlig sak er også blitt løst på en litt usedvanlig måte, en veldig positiv måte og den beste måten vi kunne fått, sier Graasvold til NTB, dagen etter at Joshua French ble overført til Norge etter åtte år i kongolesisk fengsel.

VG dokumenterer: 13 dramatiske timer før French var fri

Graasvold sier han ennå ikke har fått snakket med French selv, men at han har hatt kontakt med apparatet rundt ham og fått forsikringer om at han er i de aller beste hender.

– Jeg har også behov for å få snakket med ham etter hvert, og det er også detaljer i det som har skjedd de siste to døgnene som jeg har behov for å få oversikt over, sier Graasvold.

Ikke livstruende syk

Han ønsker ikke å si noe om hvor French får medisinsk behandling i Norge, men bekrefter at han ikke er livstruende syk.

– Han har ingen dom hengende over seg i Norge og vil kunne fortsette å leve livet sitt når den tid kommer, sier Graasvold.

Bakgrunn: Dette er Kongo-saken

Dokumentet som innebar at Joshua French kunne overføres til Norge, ble undertegnet på president Joseph Kabilas kontor i 10-tiden tirsdag formiddag, skriver VG. Like etter klokken 22 samme kveld ble han fraktet ut av Ndolo-fengselet i Kinshasa, eskortert av UDs spesialutsending Arild Øyen. 17. mai klokken 11.15 landet French endelig på norsk jord.

Ensidig beslutning

Graasvold gjentar det utenriksminister Børge Brende (H) understreket på en pressekonferanse sammen med statsminister Erna Solberg (H) onsdag, at det ikke er inngått noen avtale. Isteden er det fra kongolesisk side besluttet å overføre Joshua French til Norge på humanitært grunnlag.

– Det har vært snakket lenge om de ulike og vanlige måtene man kan løse dette på – soningsoverføring og ulike former for benådning. Den løsningen vi endte opp med nå, er rett og slett at han er besluttet overført til Norge, men ikke gjennom en bilateral avtale som ville vært vanlig ved en soningsoverføring, men ved en ensidig beslutning på kongolesisk side, sier Graasvold.

– Det er ikke sånn at det ligger i denne beslutningen at han skal fortsette å sone straffen her. Han er rett og slett besluttet overført. Der han er nå, er i overensstemmelse med de ønskene og forutsetningene som ble besluttet fattet på kongolesisk side, sier Graasvold.

VG har tidligere fortalt at representanter for norske og kongolesiske myndigheter allerede høsten 2015 forhandlet frem en avtale om soningsoverføring for nordmannen. Avtalen var langt på vei godkjent av norske myndigheter, men ble aldri formelt signert.