Frankrikes innenriksminister anklaget for å ansette mindreårige døtre

BERLIN (VG) Mens en formell etterforskning pågår mot presidentkandidat François Fillon for ansettelse av familiemedlemmer, kalles Frankrikes innenriksminister nå inn på teppet.

I dag må Frankrikes innenriksminister Bruno Le Roux møte med statsministeren Bernard Cazeneuve, for å svare på anklager om at han ansatte døtrene sine mens han var medlem av nasjonalforsamlingen. Det sier en kilde fra Statsministerens kontor til nyhetsbyrået Reuters.

Det er slike anklager som har sørget for at forhåndsfavoritten til å vinne Frankrikes presidentvalg, François Fillon, har stupt på meningsmålingene.

I Le Roux` tilfelle går anklagene, fremsatt i et gravende nyhetsprogram på kanalen TMC, ut på at han skal ha ansatt sine to døtre ved flere anledninger som assistenter i nasjonalforsamlingen, mens jentene hadde ferie fra skolen.

PRESIDENTVALGET I FRANKRIKE * De tre kandidatene med høyest oppslutning på meningsmålingene nå, er: – Marine Le Pen, Nasjonal Front – François Fillon, Republikanerne – Emmanuel Macron, En Marche! *Første valgrunde er 23. april *Andre valgrunde er 7. mai

Under 16 år

Det er Fillons skandaler, som av fransk presse har blitt døpt «Penelopegate», oppkalt etter hans britiske kone Penelope, som har gjort ansettelse av familiemedlemmer til et hett tema i fransk politikk denne våren. I henhold til fransk lov er det ikke ulovlig å gi assistentjobber til noen du er i slekt med, men spørsmålet både i Fillons og innenriksminister Le Roux tilfelle, er om familiemedlemmene faktisk har gjort en jobb, eller kun har fått pengene.

Det innenriksminister Bruno Le Roux må svare på tirsdag, er hvordan det er rimelig at nesten 500.000 kroner i utbetalinger av offentlige penger kunne gå til hans døtre, i sommerne mellom 2009 og 2016, når det ikke er funnet bevis på at de utførte et arbeid. Bruno Le Roux`døtre skal i flere tilfeller ikke engang ha vært til stede i Nasjonalforsamlingen på dager de var lønnet for, er påstanden i programmet Quotidien.

I begynnelsen av den aktuelle perioden var ikke jentene fylt 16 år, et faktum flere franske aviser påpeker at kan gjøre at dette var ulovlig. Det er særlige betingelser som må oppfylles for at mindreårige mellom 14 og 16 år skal kunne ansettes, skriver avisen L `Express tirsdag ettermiddag.

TØFF VÅR: Det har ikke vært lett for republikanernes François Fillon å få snakke om politikken sin denne våren. Ved Fillons side, hans kone Penelope, hvis lønn har vært gjenstand for stor oppmerksomhet. FOTO: AFP

Fillon krasjlandet på målingene

I saken om François Fillon er det så langt ikke kjent at etterforskningen har skaffet bevis på at Penelope Fillon og to av parets døtre faktisk jobbet for de 4,5 millionene de fikk utbetalt. Saken vil altså fortsette å rulle i det den franske presidentvalgkampen, til hans disfavør.

Fillon, som tidligere hadde rykte på seg for å være så etterrettelig at han fikk kallenavnet « Herr Ren», har gått fra å være favoritt til å vinne valget, til å ligge bak både den høyrepopulistiske kandidaten Marine Le Pen fra Nasjonal Front, og sentrumskandidaten Emmanuel Macron.

Nå mener tre av fire franskmenn at han burde ha trukket sitt kandidatur, skriver L`Express. Fillon selv hevder at han er gjenstand for en heksejakt fra pressen.

Utfordrerpartiet i presidentvalgkampen, Nasjonal Front, ser ut til å gni seg i hendene over anklagene som rammer deres politiske rivaler, senest innenriksministeren.

– Hvis dette blir bekreftet tviler jeg ikke på at statsminister Cazeneuve « ber han» (om å trekke seg), sier partiets visepresident Florian Philippot, til BFMTV.