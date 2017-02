Var favoritt, nå blir han møtt av demonstranter: «Fillon i fengsel»

COMPIÈGNE (VG) Det er knyttet stor spenning til presidentkandidat François Fillons opptreden i lille Compiègne. Det første som møter ham er demonstranter.

Den lille byen Compiègne, et par timer utenfor Paris, er det eneste stedet hvor den konservative presidentkandidaten François Fillon treffer velgere i Frankrike denne uken.

Og ikke alle er like blide.

Mandag drev Fillon valgkamp på den tidligere franske koloni-øya Reunion i India-havet, sannsynligvis godt beskyttet fra brysomme journalister og skuffede franskmenn.

Og derfor var det knyttet spenning til dagens opptreden. Utenfor lokalet hvor Fillon i kveld skal kjempe for de franske velgerne, har det møtt opp et 40-talls demonstranter.



De roper slagord, holder opp plakater med «Fillon i fengsel» og har prøvd å hindre Fillon-tilhengere i å komme seg inn i lokalet.



– Det er en skam for demokratiet at kandidater skal bli møtt på denne måten. Foreløpig er han ikke dømt av myndighetene, ikke av andre enn media og motstanderne, sier Fillon-tilhenger Bernadette til VG utenfor valgkamplokalet.

Hun ble forsøkt hindret av demonstrantene på vei inn. Flere av dem som har møtt opp for å demonstrere, tilhører kommunistpartiet.

– Det er ikke sant det han er anklaget for. Det vakre med demokratiet er at folk kan si det de vil. Å prøve å hindre en kandidats tilhengere i å komme frem, er udemokratisk og trist, sier Bernadette til VG.

Taper på «Penelopegate»

Problemene for forhåndsfavoritten Fillon startet da avisen Le Canard Enchaîné i januar avslørte at Fillon i løpet av 15 år hadde brukt over 7 millioner kroner i offentlige midler til å betale ektefellen lønn for å være hans assistent.

SKATTEAVSLØRINGER: Presidentkandidat François Fillon er tilbake etter en noe roligere valgkamptur til Reunion i India-havet. Hjemme i Frankrike må han igjen svare på spørsmål om skatteskandalene rundt hans familie. Foto: Michel Euler , AP

Raskt ble skandalen døpt «Penelopegate» av fransk presse, oppkalt etter Fillons kone Penelope.

Noen uker etter kom samme avis med anklager om at Fillon i tillegg skal ha betalt kona tilsvarende 400.000 kroner etterlønn da hun sluttet som hans assistent. Fillon skal også ha betalt sine barn for juridisk assistentarbeid.

– Dette lukter råttent



Det var satt opp gratisbusser fra sentrum av Compiègne og ut til den store hallen som rommer 4000 mennesker. Supporterbussen VG satt på, hadde utelukkende eldre mennesker.

Den ble forsøkt stoppet av aggressive demonstranter på vei inn til hallen.

TYNT I REKKENE: De oppmøtte før François Fillons tale. En konferansier prøver litt krampaktig å få liv i salen, hvor det er ganske beskjedent med folk. Foto: Nora Thorp Bjørnstad / VG

TILHENGERE: Fillon-tilhengere varmer opp med allsang av marseillaisen. Foto: Nora Thorp Bjørnstad / VG

Størsteparten av Fillon-tilhengerne som har møtt opp i dag, er pensjonister og godt voksne, som om det er den gamle skolen som nå mobiliserer for å få Fillon valgt. Så langt er det ikke trangt om plassene i det store lokalet.

– Han har jobbet tre år med sitt programmet og han kjenner Frankrike bedre enn de andre kandidatene. Det som pågår nå, er en sinnssyk svertekampanje mot ham som jeg er flau over. Dette er ikke demokrati, sier Martine Haeck til VG.

Hun og mannen Jaques Leconte er begge pensjonister fra Compiègne.

– Pressen er veldig venstrevridd og holder med Macron. Dette lukter råttent, sier Jaques Leconte.

– Dette er en klappjakt, er beskjeden fra Fillon-tilhengeren Michel.

Ny avsløring



Det er ikke ulovlig for medlemmer av nasjonalforsamlingen å ansette familiemedlemmer, men foreløpig har det ikke latt seg bevise at kona og barna til Fillon faktisk gjorde et arbeid i det hele tatt, for lønnen de mottok.

Onsdag denne uken ble korrupsjonsanklagede republikanske presidentkandidaten gjenstand for enda flere pinlige avsløringer, når Le Canard Enchaîné trykket artikkelen om at Fillons talsmann, Thierry Solère, er under etterforskning for skatteunndragelse.

Både Fillon og hans talsmann avviser anklagene og kaller dem «løgnaktige påstander».

Fillon taper terreng

En ny meningsmåling publisert torsdag, viser at den innvandringsskeptiske Marine Le Pen fra Nasjonal Front har en økende oppslutning, og er favoritt til å vinne første runde av valget.

Slik det ligger an nå, vil hun møte enten den uavhengige kandidaten Emmanuel Macron (tidligere i sosialistpartiet) eller François Fillon i siste og avgjørende runde. I begge tilfelles forventes hun å tape, men trenden er klar: Fillon taper terreng i takt med skandalene, og de andre politikerne vinner på det.

Selv om interessen var stor for Fillon i denne småbyen utenfor Paris, er Fillon erklært uønsket i andre byer i Frankrike.

Republikanerens besøk til byen Limoges er nå avlyst fordi byens borgermester «nekter å ta imot han», og i Clermont-Ferrand har hans møte med velgere blitt «stadig utsatt»etter beskyldningene om korrupsjon, skriver avisen Figaro.

