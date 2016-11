Væpnet mann stormet eldrehjem for misjonærer i Frankrike

En kvinne er drept etter at en væpnet og maskert gjerningsmann angrep et eldrehjem for misjonærer i den franske byen Montferrier-sur-Luz.

Politiet satte i gang en massiv aksjon da de ble varslet om at en maskert mann med avsagd hagle og kniv hadde tatt seg inn i et eldrehjem for pensjonerte Afrika-misjonærer nær Montpellier i Franrike.

De fryktet at mellom 60 og 70 beboere var tatt som gisler, men det ble fredag kveld klart at alle sammen hadde kommet seg ut i sikkerhet.

Da politiet kom frem skal de ha funnet en kvinne død. Hun blir i flere franske medier beskrevet som bestyreren av eldrehjemmet.

– En kvinnelig beboer er drept. Sikkerhetsstyrkene har evakuert beboerne, rundt 60, som er i trygghet, sier tjenestemannen til Reuters.

Politiet har nå gjennomsøkt hele bygningen, uten å finne gjerningspersonen. Det er derfor satt i gang en massiv jakt.

Et helikopter med sterk lyskaster saumfarer skogsområdet rundt eldrehjemmet natt til fredag.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

POLITIAKSJON: Store politistyrker samlet utenfor aldershjemmet for pensjonerte munker nær Montpellier. Foto: Pascal Guyot , AFP

Det har også kommet meldinger om at en mann er funnet død, men disse er ikke bekreftet, skriver nettstedet.

Antiterrorstyrker i Paris er foreløpig ikke koblet inn, melder en av Le Parisiens journalister på Twitter.

Hjemmet ligger i Montferrier-sur-Lez, omtrent 10 kilometer nord for sentrum av Montpellier. Det blir drevet av en organisasjon for afrikamisjonærer som ble etablert i 1856. Organisasjonen har 901 medlemmer i en rekke land.