Unge tilhengere om Le Pen: En legende

PARIS (VG) Tradisjonen tro markerte Jean-Marie Le Pen 1. mai med å samle sine tilhengere ved Jeanne d’Arc-statuen i Paris.

I sin tale slo den aldrende politikeren tilbake mot kritikerne:

– Herr System vil ha oss til å tro at nasjonalisme og patriotisme er ondskap, men nasjonalisme er kjærlighet til vår nasjon akkurat som patriotisme er kjærlighet til vårt folk, sa han.

– Jeg er ikke xenofob. Jeg er frankofil, sa han senere.

– En legende

Blant de rundt 400 menneskene som hadde funnet veien til Le Pens 1. mai-arrangement var førstegangsvelgerne Thomas og Albain. De er ikke i tvil om at de vil stemme på Marine Le Pen i presidentvalget. De mener motkandidaten Emmanuel Macron representerer «alt som er galt med Frankrike».

– Vi er for unge til å huske hvordan partiet var tidligere, men Jean-Marie Le Pen er en legende i politikken. Derfor har vi kommet for å høre han, sier de.

20 år gamle Antoine er en svoren tilhenger av Le Pen senior.

– Jeg synes ikke det er rettferdig at han som grunnla partiet skal måtte akseptere at partiets linje «mykes opp» av datteren sin. Jeg tror Jean-Marine Le Pens nasjonal Front ville fått like høy oppslutning nå, på grunn av nåtidens problemer, sier han.

– Han er en av de få politikerne som virkelig jobber for å kjempe mot den største trusselen Frankrike står overfor: immigrasjonen. Immigrantene er et problem uansett: enten kommer de hit, blir arbeidsledige og bruker alle velferdsmidlene, eller så kommer de hit og tar jobbene som burde gått til franskmenn. Jeg mener også at multikulturalismen er veldig farlig.

Kuppet datteren



Le Pens tale ble i år fulgt med stor spenning, på grunn av den tidligere partilederens «kupp» av datteren Marine Le Pens tale i 2015. Flere franske medier, blant annet Le Piont, skriver at hendelsen i 2015 er grunnen til at presidentkandidat Marine Le Pen i år ikke deltar på dette tradisjonsrike arrangementet for partiet, men heller samler sine velgere i et stort lokale et annet sted i byen, to timer etter.

Presidentkanidatens offisielle grunn til at arrangementet dit, er at å samles i sentrum ville være risikabelt på grunn av terrortrusler fra IS.

– Støtter begge



88 år gamle Jean-Marie Le Pen var partileder i Nasjonal Front frem til 2011, og var en svært kontroversiell politiker. Da pappa Le Pen kom til andre runde i presidentvalget i 2002, gikk hele 1,5 millioner franskmenn ut i gatene og demonstrerte i sinne mot Le Pen og hans parti. Siden datteren Marine Le Pen tok over, har hun sikret partiet et mer «stuerent» image, og langt flere velgere.

Marc Martin (63 ) sier han stiller seg bak både far og datter. Han har vært til stede på det tradisjonsrike arrangementet de siste 30 årene.

– Jeg hører noen si at det er forskjell på det Front National Marine Le Pen representerer og det partiet faren ledet. Det kan hende det er behov for en mykere linje for å tiltrekke seg flere velgere, men uansett støtter jeg dem begge, sier han.