Thriller i Frankrike: Ekstremt jevnt tre uker før valget

Få prosentpoeng skiller nå de fire fremste kandidatene. Både favorittene Le Pen og Macron går tilbake. Samtidig går mannen på tredjeplass, Fillon, frem på en ny måling.

21 dager før det franske folk går til valgurnene viser en ny meningsmåling at forskjellene minsker mellom de ledende kandidatene.

Innvandringsskeptiske Marine Le Pen (48) fra partiet Nasjonal Front og Emmanuel Macron (39) fra den nye bevegelsen En Marche! har den siste tiden ledet stort.

Men på en meningsmåling utført av BVA går begge kandidatene ned med et prosentpoeng, henholdsvis til 24 og 25 prosent oppslutning, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– To interessante punkt

Pernille Rieker, som er seniorforsker ved NUPI, følger det franske valget tett. Hun sier det er spesielt to punkt som er interessant med den nyeste meningsmålingen.

Det ene er at velgermassen til Macron ser ut til å stabilisere seg. 63 prosent av de som sier de vil stemme på ham, sier at de er helt sikre.

DEN NESTE PRESIDENTEN: Her er de tre kandidatene som ligger best an til å bli Frankrikes neste president. Øverst er Francois Fillon, som var statsminister fra 2007 til 2012. Under ham er lederen for det høyrepopulistiske partiet Nasjonal Front, Marine Le Pen. Nederst er tidligere næringsminister Emmanuel Macron, som er leder for den nye politiske bevegelsen En Marche! Foto: Philippe Wojazer , Reuters

– Han har alstå klart å overbevise de velgerne som har vurdert om de skal stemme på ham. Gitt disse målingene er det fortsatt mest sannsynlig at det er han som kommer til andre runde sammen med Le Pen, sier Rieker.

Hvis det er de to som kommer videre til andre valgomgang, er meningsmålingene klare på at det er Macron som kommer til å vinne.

Fillon går frem

Samtidig øker François Fillon (63) fra det konservative partiet sin oppslutning med to prosentpoeng frem til 19 prosent. Og det er det andre punktet som Frankrike-eksperten vil trekke frem:

– Det jeg synes er mest oppsiktsvekkende er at Fillon ikke går tilbake, med tanke på at han og familien hans er under etterforskning for misbruk av offentlige midler, sier Rieker.

Den tidligere statsministeren er nå formelt siktet for å ha betalt sin kone Penelope og sine barn 4,5 millioner kroner av offentlige penger i lønn for assistentarbeid som det ikke er bevist at de har gjort.

– Mange har antatt at han ville komme til å miste støtte som følge av dette og da er det jo interessant å se at dette faktisk ikke slår til, i alle fall ikke foreløpig, sier hun.

Bryter med det etablerte

Emmanuel Macron var næringsminister i Frankrike mellom 2014 og 2016. Han er under førti år og representerer ifølge Rieker noe nytt i fransk politikk, etter at han stiftet den politiske bevegelsen En Marche!

– Macron gjør det bra fordi han har valgt å bryte med de etablerte partiene og laget et sentrumsalternativ. Han har tatt litt fra venstresiden og litt fra høyresiden, sier Rieker.

Hun peker på at både Le Pen og Macron har klart å skape en kritikk av det som har vært.

OVERRASKET: Pernille Rieker, senoirforsker og Frankrike-ekspert ved Norsk utenrikspolitisk institutt, synes det er overraskende at Francois Fillon, som er under etterforskning, går frem på en meningsmåling lørdag. Foto: Marte Christensen , NTB scanpix

– Macron har sagt at han ønsker en sterk velferdsstat, men han vil samtidig privatisere og effektivisere. I motsetning til le Pen er han pro-europeisk og ønsker et multikulturelt Frankrike.

NUPI-forskeren sier at mye kan skje de neste ukene, men at det mest sannsynlig er Le Pen og Macron som går videre til andre valgomgang.

38 prosent er usikre

Første runde av presidentvalget i Frankrike skjer 23. april. 11 kandidater ønsker å bli landets neste president. Dersom ingen av kandidatene får over 50 prosent av stemmene, går de to som fikk flest stemmer videre til andre valgomgang 7. mai.

Også venstresidens Jean-Luc Melenchon går frem et poeng til 15 prosent, og er med på å samle de fire kandidatene på topp mellom 15 og 25 prosent oppslutning.

38 prosent av det franske folk sier i meningsmålingen at de ikke har bestemt seg for hva de skal stemme eller at de kan komme til å ombestemme seg. Det er ifølge Reuters mye i forhold til andre valgår i Frankrike.