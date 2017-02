Thomas Piketty blir med på laget til fransk presidentkandidat

Økonom-kjendisen skal gi råd til sosialistene i presidentvalgkampen i Frankrike.

Den franske økonom-kjendisen og best selger-forfatteren, Thomas Piketty, blir med på laget til venstrefløy-kandidaten Benoît Hamon i den franske presidentvalgkampen, melder nyhetsbyrået Reuters.

Piketty er professor ved London School of Economics. Han best kjent for boken «Kapitalen i det 21. århundret» hvor han argumenterer for at de rikeste stadig blir rikere, mens de store massene som livnærer seg ved å jobbe taper sammenlignet med kapitaleierne.

Skal rådføre om europeisk økonomi

Den franske økonomen vil rådføre Hamon på politikkområder knyttet til «Europeisk budsjett-traktaten».

Piketty besøkte Norge i 2014, og før han skulle holde et foredrag gikk han rett ut mot finansminister Siv Jensen (Frp) og regjeringen.

– Jeg hører at Norge setter ned skatten på rikdom. Jeg vil anbefale at man setter ned skatten på arbeid, og opp skatten på privat kapital, sa Piketty til VGTV.

Disse stiller til presidentkamp

I januar ble det klart at Benoit Hamon blir de franske sosialistenes presidentkandidat, og dunket ut den tidligere stasministeren Manuel Valls med 60 prosent av stemmene mot Valls' 40 prosent.



Valgseieren var en revansj for Hamon, som i fjor fikk sparken fra president François Hollandes regjering.

Dermed er dette presidentkandidatene:

Presidentvalget i Frankrike * Sittende president François Hollande har gitt beskjed om at han ikke går for gjenvalg. * Statsminister Manuel Valls ble danket ut av Hamon i venstresidens primærvalg 29. januar. * Første runde i presidentvalget er 23. april. Andre og avgjørende runde holdes 7. mai. Kilde: NTB

* Republikanerne (konservativt parti): François Fillon

* Nasjonal front: Marine Le Pen

* En Marche! (nydannet sentrumsparti): Emmanuel Macron

* De grønne: Yannick Jadot

* Venstrepartiet: Jean-Luc Mélenchon

* Sosialistpartiet: Benoit Hamon

Macron ligger best an på målingene

De siste meningsmålingene viser at sentrumpolitikeren, og tidligere finansminister, Emmanuel Macron ligger an til å vinne valget.

Hamon ser ut til å komme på fjerdeplass etter Nasjonal Front-leder Marine Le Pen, og konservative Francois Fillon.

#HAMON2017: Det var under en pressekonferanse med det franske sosialistpartiets presidentkandidat Benoit Hamon, det ble kjent at de har Thomas Piketty med på laget. Foto: Philippe Lopez , AFP

Benoît Hamon omtales som et fransk svar på Bernie Sanders, som til det siste utfordret Hillary Clinton i kampen om å bli demokratenes presidentkandidat i USA. Sosialistpartiets valg av Hamon kan være gunstig for sentrumskandidaten Emmanuel Macron. Det er ventet at han vil få støtte fra moderate sosialister som synes Hamon er for radikal, opplyser NTB.

Flere av kandidatene i skandaler

Presidentkandidatene har den siste tiden stått overfor flere skandaler. Konservative Francois Fillon anklages blant annet for å ha sørget for millioner til kona og barna sine. Fillons kone skal ha fått over sju millioner kroner mer enn hun skulle ha for arbeid som hun egentlig ikke har gjort mellom 1998 og 2007.

KORRUPSJONSANKLAGET: Presidentkandidaten for det høyrevridde partiet Les Republicains (LR), Francois Fillon, er i hardt vært etter at han har blitt anklaget for hjulpet hans kone Penelope med å tjene mer enn 800,000 euro over en tiårsperiode. Foto: Francois Nascimbeni , AFP

Nasjonal front har bedt François Fillon om å trekke seg som konservativ presidentkandidat som følge av anklager om at han har misbrukt offentlige midler, melder NTB.

Fillon sier han vil trekke seg dersom det tas ut siktelse mot ham. Men de franske Republikanerne har ingen alternative kandidater, ifølge France24.

Marine Le Pen er videre i konflikt med EU-parlamentet, som mener politikeren skal tilbakebetale 300.000 euro til dem etter at hun skal ha betalt parlamentarikere som nesten ikke har vært til stedet i parlamentet.