Svoger tilstår drap på fransk familie: Partert, brent og gravd ned

I avhør har siktede fortalt at han drepte familien på fire med brekkjern før han de neste dagene kvittet seg med likene.

Ved første øyekast virket det nesten som at ekteparet Parscal og Birgitte Troadec og barna Charlotte (18) og Sebastian (21) hadde forsvunnet ut i løse luften.

Tannbørstene var borte, mat råtnet i kjøleskapet og våte klær ble funnet i vaskemaskinen i familiens hus i den franske småbyen Orvault utenfor Nantes,

Da familien hadde vært savnet i nesten tre uker, slo politiet full drapsalarm: De hadde funnet blodspor i huset, og mistenkte at det var sønnen som sto bak.

Men mandag morgen kom kontrabeskjeden: Svogeren til den drepte familiefaren hadde i avhør innrømmet at det var han som hadde drept familien på fire.

DREPT: Ekteparet Pascal 49) og Brigitte Troadec (49), og barna Sebastien (21) og Charlotte (18). Foto: , AP

Politiet mener motivet var en arvekonflikt, blant annet om noen gullmynter.

Basert på tilståelsen til siktede gikk Pierre Sennes ved påtalemyndigheten i Nantes mandag ettermiddag ut med en rekke detaljer om det grufulle drapet:

I avhør har Hubert Caouissin forklart at han 16. februar møtte opp utenfor huset med et stetoskop for å høre på familiens samtaler gjennom vinduene og dørene.

Han hevder selv at han tok seg inn i huset for å stjele en nøkkel, men at bråket vekket ekteparet, som ble drept med et brekkjern da de kom ned i førsteetasje, skriver The Guardian.

Ifølge påtalemyndigheten drepte han deretter de to barna, før han kjørte 300 kilometer tilbake til sitt hjem i Bretagne og fortalte kona hva om ugjerningen.

FRAKTET I DENNE: Politiet mener siktede fraktet den drepte familien i denne bilen, før han forlot den på en parkeringsplass i Saint Nazaire. Foto: , Reuters

I avhør har han forklart at han dagen etter dro tilbake til huset for å fjerne spor, før han puttet de døde kroppene inn i bilen til den drepte 21-åringen.

– De to eller tre neste dagene forsøkte han å kvitte seg med likene. Det ser ut til at noen ble partert, andre gravd ned og andre brent, sa Sennes.

Da svogeren ble pågrepet avviste han å ha sett familien på flere år, men endret forklaring etter å ha blitt konfrontert med DNA-funn. Påtalemyndigheten vil nå tiltale svogeren for drap, og kona for medvirkning til drap og bevisforspillelse.