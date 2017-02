Starter etterforskning av Fillon

Franske myndigheter har bedt om å få innlede offisiell etterforskning av presidentkandidaten François Fillon. – En veldig spesiell situasjon, sier Frankrike-ekspert.

Det melder den franske avisen Le Parisien i kveld.

François Fillon, som er presidentkandidat for det konservative partiet Republikanerne, er anklaget for å ha gitt sin kone lønn på statens regning, uten at hun har faktisk har jobbet for ham.

Lønnen har hun fått som hans «assistent» i nasjonalforsamlingen. Totalt skal det være snakk om en halv million euro, eller omlag 4,5 millioner norske kroner.

Det er en dommer fra PNF, det franske økokrim, som vil ha ansvar for etterforskningen. Organet ble opprettet i desember 2013, under president François Hollande fra sosialistpartiet.

Fillion har hardnakket hevdet at anklagene er en svertekampanje fra venstresiden.

Les mer: Razzia mot Fillion

Undersøker også utbetalinger til barna

Fillon var tidligere favoritt til å vinne presidentvalget, men etter at anklagene om pengemisbruk dukket opp har han falt kraftig på meningsmålingene. Nå regnes ytre høyre-kandidaten Marine Le Pen, fra Nasjonal front, for den mest sannsynlige vinneren av første runde, som går av stabelen i april.

Anklagene kom først i det franske satiriske ukemagasinet Le Canard Enchaîné.

Politiet ser også på utbetalinger gjort til Fillions barn, Marie og Charles Fillion, i perioden faren satt i Senatet. Det skal være snakk om mer enn 80 000 euro, eller 700 000 kroner, skriver BBC News. Fillion har tidligere sagt at barna jobbet som advokater for ham, og fikk betaling deretter, men ingen av dem skal ha hatt advokatløyve på det tidspunktet.

Fillion er ikke eneste korrupsjonsanklagede kandidaten i det franske presidentvalget. Også Le Pen anklages for å ha lønnet medarbeidere i sitt partiapparat med penger fra EU-parlamentet.

Hun har imidlertid nektet å la seg avhøre om anklagene. Le Pen sier saken er politisk motivert – og at man i valgkampen ikke kan stole på at rettsvesenet er upartisk.

Les mer på VG: Le Pen: - Rettsvesenet er ikke nøytralt

– Vanskelig å løpe fra dette

Tidligere har Fillion sagt at det ikke kommer på tale å trekke seg med mindre det skulle bli innledet etterforskning».

– Det betyr jo ikke automatisk at han vil trekke seg nå, men det er uvanlig at en politiker kommer med den typen utsagn, og så klarer å løpe fra det, sier Frankrike-forsker Raino Malnes til VG.

Det er to klare vinnere i denne situasjonen, sier Malnes: Sosialistenes kandidat Emmanuel Macron, og Marine Le Pen. De kan begge stjele velgere fra det konservative partiet.

Les mer: Fillion snakker ut om skandalebeskyldningene

Malnes nevner Alain Juppé, Repuplikanerne-politikeren som kom på andreplass i primærvalget, som et mulig alternativ om Fillion skulle trekke seg. Men Juppé ligger politisk sett lenger til venstre for Fillion.

– Noen vil nok mene det bør være noen som ligger nærmere Fillion.

– Er dette spikeren i kista for Fillions kandidatur?

– Jeg er forbauset over hvor stor utholdenhet han har vist så langt i å forsøke å få anklagene til å prelle av. Alle trodde hans dager var talte da anklagene først kom, men han greide å få partiet til å forplikte seg til å støtte opp om ham, sier Malnes.

– Men det er klart, dette er en veldig spesiell situasjon. Det er bare to måneder til valget og det begynner å haste å få på plass en ny kandidat.