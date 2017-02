Stadige opptøyer mot påstått politi-voldtekt i Paris

BERLIN (VG) I Frankrike fortsetter opptøyene etter at Theo (22) angivelig ble voldtatt av politiet i en forstad utenfor Paris.

Sinnet er stort hos unge franskmenn, etter at den 22 år gamle, svarte Theo, skal ha blitt voldtatt med en politikølle under en ID-sjekk i en forstad utenfor Paris.

Demonstrasjonene mot politiet har nå pågått i tre uker, hovedsakelig i og utenfor Paris, men også i andre franske byer.

Nå har protestene tatt form av blokader av franske skoler. 16 videregående skoler ble fullstendig blokkert, og 12 delvis, da et tusentalls unge demonstrerte torsdag.

Sent torsdag kveld deltok omtrent like mange i en demonstrasjon på Place de La Nation i sentrum av Paris.

Le Pen: – Rettsvesenet er ikke nøytralt

KONTINUERLIGE PROTESTER: Sinnet fra Theo-demonstrantene overfor politiet i Frankrike, har resultert i store skader. FOTO: AFP

Presidenten besøkte

Saken har fått stor oppmerksomhet i Frankrike. En video som påberoper seg å være den aktuelle ID-kontrollen av Theo, er lagt ut på nettet.

Den viser en ung mann som ligger på bakken, omringet av fire menn som tilsynelatende går løs på ham.

De fire politimennene er suspendert mens saken er under etterforskning. Én av dem er siktet for grov voldtekt, mens de tre andre er siktet for grov vold.

Theo måtte innlegges på sykehus, og der har han blant annet fått besøk av landets president François Hollande.

Fra sykesengen oppfordret 22-åringen demonstrantene til å bevare roen og ha tro på rettferdighet. Likevel har ungdommer i flere av Paris' forsteder rast mot politiet nesten hver kveld etter anklagene ble kjent.

Branner i Paris

Flere av demonstrasjonene de siste ukene har utartet til å bli voldsomme opptøyer hvor det har blitt gjort skade på nærmiljøet. Blant demonstrantene har det vært unge som har satt fyr på biler og søppelkasser, kastet stein, frukt og grønnsaker på politiet, og brukt vold. Flere hundre er arrestert i forbindelse med opptøyene.

Dette minner franskmenn om høsten 2005 da hele 10.000 biler ble satt i brann i de samme forstedene av Paris, der hvor de største protestene mot politiet nå foregår.

Også da dreide det seg om konflikter mellom innvandrerungdom og politiet. Den gang ble opptøyene utløst av at en 17- og en 15-åring døde av elektrisk støt, da de gjemte seg i en transformatorstasjon på flukt fra en politipatrulje.

BRANN: Bilder, handlevogner og søppelkasser har blitt satt fyr på under demonstrasjonene. Her brenner en søppelcontainer utenfor "Lycee Voltaire" – skolen i Paris. FOTO: AFP

Preger valgkampen

Theo-saken har allerede preget Frankrikes presidentvalgkamp. François Fillon tok i sitt møte med velgere i forrige uke, til orde for at 16-åringer skal kunne straffes som voksne.

Marine Le Pen vil forby demonstrasjoner mot politiet, ifølge RTL. Sentrumskandidat Emmanuel Macron skriver på Facebook at man må avvente en kjennelse fra retten før man avgjør hva konsekvensene skal bli, men legger til «hvordan er det mulig å ikke bli rystet av det som har skjedd med Theo?»