Spesialtrente franske ørner jakter russiske droner

Ørner som jakter droner blir stadig mer utbredt praksis blant europeiske forsvarsstyrker. Sist ut er det franske luftforsvaret.

Etter at en rekke droner har blitt observert over atomkraftverk og kjente landemerker har det franske luftforsvaret nå satt inn spesialtrente ørner til å fange de ubudne gjestene, skriver New York Post.

Ørnene som har blitt trent siden i sommer har lært seg å gå etter droner på samme måte som de jakter bytte, ved at det er festet kjøtt til dronene, skriver avisen.

Droner utgjør en betydelig trussel

Ifølge International Business Times mener det franske luftforsvaret at droner utgjør en betydelig terrortrussel mot nasjonen.

TRENER: En ørn og treneren under en øvelse ved den franske luftfartsbasen Mont-de-Marsan. FOTO: REUTERS/Regis Duvignau

Teknologi som forstyrrer signalene til dronene er et av våpnene luftforsvaret har mot uønskede droner, men ørner er ansett som mest effektive og økonomiske.

Ørene kan få øye på dronene på flere tusen meters avstand og nøytralisere dem sa en fransk luftfartsgeneral til International Business Times.

Det franske luftforsvaret håper å få satt i gang praksisen med å bruke ørner i reelle situasjoner fra sommeren 2017.

STERK I KLYPA: Ørner kan løfte bytter så tunge som lam. FOTO: REUTERS/Regis Duvignau

Ifølge Reuters var nederlenderne først med denne praksisen.

Det norske forsvaret fikk besøk av droner

I dag meldte NRK om at et tosifret antall ukjente droner skal ha overvåket en øvelse Forsvaret holdt i Troms denne uken.

På spørsmål om hvem som kunne stå bak dronene sa Brigade Nord-sjef Eldar Berli til NRK.

– Det kan være flere muligheter. Uansett hvem det er, så innebærer det risiko. En ting er at det er ulovlig å overvåke militære øvelser, hvis det er det de gjør. Men det er en risiko knyttet til dette, i og med at også vi opererer i lufta, sier Berli.