Skuespiller terroravhørt etter doøvelse

En skuespiller ble avhørt av politiet i Frankrike etter at han øvde på replikker på do på toget. En ansatt slo alarm da han hørte ordene «våpen» og «pistol».

35-åringen låste seg inn på toalettet på et høyhastighetstog fra Marseille til Paris for å resitere replikkene sine i et engelskspråklig stykke.

Da en vakt på toget gikk forbi og snappet om foruroligende gloser, varslet han togmyndighetene om at det var en på do som snakket om våpen, skriver AFP.

Har du lest denne? – Angriper ved Notre-Dame er tidligere bosatt i Sverige

Toget ble stanset i Valence, der sikkerhetsstyrker pågrep mannen og førte ham til politiet for avhør. Han ble senere løslatt uten siktelse.

– Tatt i betraktning den nåværende terrorismekonteksten og det nasjonale trusselnivået, tok vakten ingen risiko og for å unngå tvil fikk han mannen avhørt, sier en talsmann for togselskapet SNCF til AFP.

Kommentar: Frankrikes sikkerhetsbrist

Frankrike har vært i unntakstilstand siden terrorangrepet i Paris i 2015, der 130 mennesker ble drept. Beredskapen har også blitt økt etter flere andre angrep både i Frankrike og i andre europeiske storbyer, senest lørdag kveld i London.

VG/NTB