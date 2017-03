Skoleskytingen i Frankrike: Gjerningsmannen (16) skal ha brukt farens våpen

GRASSE (VG) 16-åringen som skjøt rektor og elever på en skole i Grasse torsdag, var en bekjent av byens ordfører.

I den lille pittoreske byen Grasse sør i Frankrike, står forvirrede tenåringer i morgensol med tårer i øynene. Det siste døgnet har vært kaotisk for elevene ved den videregående skolen Alexis de Tocqueville.

Ved 13-tiden torsdag gikk en bevæpnet tenåring inn på skolen og begynte å skyte. Tre mennesker ble skutt i angrepet, blant dem skolens rektor, men ingen er kritisk skadet etter angrepet.

Fredag formiddag ble det kjent at en person nummer to er pågrepet etter skoleskytingen. Det skal være broren til en venn av skytteren, opplyser en rettskilde til nyhetsbyrået AFP.

Klokken ni fredag morgen åpnet skolen igjen, tett bevoktet av politi og militærpoliti. Ved inngangen står byens ordfører Jerome Viaud og møter elvene. Han jobber tett sammen med den 16 år gamle antatte gjerningsmannens far, som er ansatt som rådmann for han.

I går hadde ordføreren en lang samtale med faren til gutten. Viaud forteller om en pappa som var sønderknust av det som hadde skjedd.

– De er svært bekymret for sønnen sin. Dette er svært vanskelig for dem. Jeg uttrykte min sorg og medlidenhet for det de som foreldre nå gjennomgår, sier ordfører Viaud til VG i Grasse.

Våpnene gjerningsmannen brukte, en hagle eller rifle, to håndvåpen og to mindre eksplosive treningsgranater, skal ha tilhørt faren, ifølge France info og flere andre franske medier.

Ordføreren beskriver den pågrepne 16-åringens far som en nær venn av han.

16-åringen selv ser han ikke ofte, men han var sist i bursdagen hans, og forærte ham en caps, minnes han. Viaud beskriver gutten som en veldig stille ung mann som ikke gjorde stort ut av seg. Ordføreren sier han aldri har hørt foreldrene snakke om at de skal ha vært bekymret for sønnens mentale helse før skoleskytingen.

Fransk minister: – Gjerningsmannen var ustabil

VAKTHOLD VED SKOLEN: Fredag morgen vrimler det av politi rundt den rammede videregående skolen i Grasse. Her blir to av elevene møtt av to som vokter bilveien inn til skolen. FOTO: NORA THORP BJØRNSTAD, VG

– Morbid humor

800 elever går på den rammede videregående skolen i Grasse. 16-åringen var en type som få egentlig la merke til, forteller flere elever VG har snakket med. Ifølge Nice-Matin har den pågrepne gutten vært utsatt for mobbing. Flere medier skriver at den 16-åringen skal ha sett videoer fra amerikanske skolemassakrer den siste tiden.

18 år gamle Harvey gikk i valgfagsklasse med den pågrepne. Til VG sier han at han alltid har oppfattet den antatte gjerningsmannen som en diskret type, men dog med en litt morbid type humor.

– Han er en rolig gutt, en som ikke gjorde noe ut av seg. Men jeg husker at han en gang moret seg stort med en spøk som var ganske makaber, om å se videoer på internett av halshugging av katter. Jeg tenkte ikke så mye over det før skytingen i går. nå er det vel lett å koble det med hans mentale tilstand, forteller Harvey.

Da 16-åringen begynte å skyte rundt seg i kantinen ved 13-tiden i går, var Harvey i timen.

– I klasserommet hørte vi fem skudd. Med en gang gjemte vi oss under skolepultene, låste døren og stengte vinduene. Så satt vi der og ventet på hjelp. Jeg var litt redd, men klarte å holde meg rolig. Jeg forsøkte å ringe politiet, men jeg kom ikke gjennom. Jeg er glad for at læreren visste veldig godt hva vi skulle gjøre. Han var rolig, sier 18-åringen til VG.

Harvey og alle de andre elevene som kommer til skolen denne fredagsmorgenen, snakker om skytingen. Også i dag er 17 psykologer og psykiatere i arbeid på flere av skolene i Grasse for å sikre at de unge har det bra.

PREGET: Laurine Le Courtois (16) (t.v.) og Ambre Ighouba (16) var på skolen da en klassekamerat begynte å skyte rundt seg. FOTO: NORA THORP BJØRNSTAD/VG

De som ble hardest såret i angrepet, skolens rektor og en elev, ligger på sykehus. Tilstanden deres skal være stabil. Gårsdagen har satt en støkk i samtlige av innbyggerne i den lille byen nær rivierahovedstaden Nice. Delphine Belaiche leder foreldreutvalget i Grasse. Hun ble fryktelig redd da hun hørte om skytingen.

– Jeg fikk en sms om at min sønn var i sikkerhet. Deretter skrudde jeg på nyhetene og skjønte hva som hadde skjedd. Dette er jo noe som kan skje alle steder, men vår region fikk seg virkelig et sjokk med angrepene i Nice i sommer, så vi lever med denne trusselen nå. Hele regionen er svært godt forberedt og drillet på hva de skal gjøre om noe sånt skjer. Alle reagerte svært raskt, sier Belaiche til VG.



PASSER PÅ ELEVENE: Delphine Belaiche er leder for foreldreutvalget i Grasse. Hun er på plass ved skolen fredag morgen for å se til at elevene har det bra etter skyteepisoden torsdag. FOTO: Nora Thorp Bjørnstad, VG

Hun understreker at hun tror det er viktig å ikke leve i frykt, og å huske på at dette ikke var et terrorangrep, men en ensom gutts handlinger.

18 år gamle Harvey har fått seg en vekker, sier han til VG.

– Dette viser at hva som helst kan skje hvor som helst, at vi må være årvåkne og klare for alt. Det er viktig å holde roen om noe skjer. Jeg er ikke redd for å gå på skolen nå. Det tror jeg er noe man bare må bestemme seg for: Jeg vil ikke være redd. Men jeg er sjokkert, og jeg vil ha svar.