Skandalerammede Fillon søkte råd hos «Sarko»

PARIS (VG) Den korrupsjonsanklagede presidentkandidaten François Fillon forsøker å gjenvinne folkets tillit med råd fra Frankrikes ekspresident, Nicolas Sarkozy.

FAKTA OM FRANCOIS FILLON: *Presidentkandidat for det konservative partiet i Frankrike.

* Født 4. mars 1954.

* Har tidligere vært statsminister,arbeidsminister, utdanningsminister og transportminister. * Anklages for å ha lønnet både kone og barn med offentlige midler uten at de tilsynelatende har utført konkrete oppgaver i forbindelse med Fillons politiske verv. ( KILDE: NTB)

De franske Republikanernes presidentkandidat har stupt på meningsmålingene, etter anklagene om å ha betalt sin egen kone og barn av offentlige penger for arbeid de ikke skal ha utført. Da François Fillon endelig kom seg ut for å møte velgere, i den lille byen Compiègne utenfor Paris onsdag kveld, sørget han også for å treffe sin republikanske partifelle, tidligere president Nicolas Sarkozy, til lunsj først.

Om han fikk en trøstende klapp på skulderen av «Sarko», er ikke kjent, men Fillons appell til velgerne senere på kvelden, bar tydelig preg av hans møte med «Hyperpresident», som er kjent for sin harde linje mot innvandring.

– Jeg vil ha orden og autoritet i landet. Jeg står for en republikk som styrer med en hard hånd. Jeg vil redusere immigrasjonen ned til et absolutt minimum, tordnet Fillon fra talerstolen i går, til jubel fra de rundt 3.000 oppmøtte Fillon-tilhengerne, som hovedsakelig var pensjonister fra lokalområdet.

«PENELOPEGATE»: Anklagene som truer med å velte presidentkampanjen til Francois Fillon har fått navn etter hans kone Penelope. Fillon har sagt han ikke vil trekke seg fra valget, med mindre han blir funnet skyldig i anklagene. FOTO: AFP

– Lei av folk som lyver

Om den harde linjen gikk hjem hos tilskuerne på hans eget valgmøte, betyr ikke det at Fillon nå overbeviser tvilerne. I løpet av en måned har hans oppslutning falt med hele 19 prosentpoeng, til 26 prosent, viser den siste undersøkelsen utført av Ifop for Paris-Match.

Meningsmålingsinstituttet sammenligner det med nedgangen man så etter at Dominque Strauss-Kahn ble anklaget for seksuelle overgrep. Den var på hele 29 prosentpoeng.

TROR IKKE PÅ FILLON: Kollegene Patrice, Diamina og Sabrina i Paris mener Francois Fillon ikke lenger er en troverdig kandidat til å bli landets neste president. FOTO: Nora Thorp Bjørnstad, VG.

I Paris har de VG snakker med på gaten, mistet troen på republikaneren, som tidligere var favoritt til å vinne valget.

– Politikere kan ikke si til folket at de skal holde seg til loven, og så ikke gjøre det selv, sier Patrice.

Hans kollega Sabrina er av samme oppfatning.

– Vi er lei av folk som lyver. Det er ikke det Frankrike behøver, sier hun til VG.

Fillon nekter for å ha gjort noe ulovlig, og selv om han er under etterforskning, er han ikke kjent skyldig. Mange av Frankrikes velgere har likevel mistet tilliten til han allerede.

– Jeg hadde sansen for Fillon, jeg. Før det ble kjent at han betalte kona store summer for å gjøre arbeid ingen kan bevise at hun har gjort, sier Diamina til VG.

– Det umulige er mulig

Mens Nicolas Sarkozy i høst fremdeles var med i løpet om å bli republikanernes presidentkandidat, ble hans harde ordbruk mot immigranter i fransk presse sammenlignet med politikken til ytre-høyre-kandidat Marine Le Pen. I franske aviser spekuleres det i at velgere som tidligere hadde tenkt å stemme på Fillon, nå vil vende seg nettopp til innvandringsskeptikeren Le Pen.

Selv om gallupene viser at Emmanuel Macron ligger godt an til å bli landets neste president, og Fillon fortsatt har en betydelig andel velgere, har Marine Le Pen klatret stabilt oppover på målingene den siste tiden. Hun er nå favoritt til å vinne presidentvalgets første runde, den 23. april.

– For noen måneder siden var vi av den oppfatningen at det umulige var umulig. Heretter er det umulige helt klart mulig, sier visepresident i Le Pens parti, Nasjonal Front, til Le Parisiens papirutgave.

Om dette er et motto som også virker for François Fillon, vil vise seg på valgdagen. Den andre og avgjørende runden i Frankrikes presidentvalg holdes 7. mai.