Sjekk forskjellen mellom 2012 og 2017: Sosialistpartiet er radert bort

Ydmykende 6,4 prosent av stemmene og femteplass blant kandidatene ble resultatet for Sosialistpartiets (PS) Benoit Hamon etter første runde av søndagens presidentvalg søndagens valg.

Siden 1969 har PS vært enten det regjerende partiet, eller det største opposisjonspartiet. De vant presidentvalget i 1981,1988 og i 2012 og tidligere president Francois Mitterands 14 år i presidentpalasset la grunnlaget for mye av dagens moderne Frankrike.

Forløperen til dagens franske sosialistparti, SFIO, fikk 5,01 prosent av stemmene i 1969. Da ble partiet oppløst og dagens parti vokste frem. Dette er historiens dårligste resultat for partiet. Søndagens resultat er nest dårligst siden 1906. Siden 1974 var det dårligste resultatet i første runde 16,18 prosent i 2002.

Nåværende president Francois Hollande er så historisk upopulær at han overrasket alle med ikke å stille til gjenvalg. Ingen fransk president har beveget seg til samme lavmål på meningsmålingene som Holland i fjor høst.

HISTORISK: Hva slags ettermælte vil Francois Hollande få etter å ha vært historens mest upopulære president i Frankrike? Nå ligger også partiet hans PS i ruiner. Foto: Martin Bureau , AP

– Hvordan kunne det skje?

– Hamon har hatt et politisk prosjekt som har vært ganske innovativt og forut for sin tid, men samtidig veldig kontroversielt. Blant annet har forslaget om å innføre borgerlønn til alle for å bøte på et arbeidsliv i stor endring, møtt hard kritikk både i og utenfor partiet, sier førsteamanuensis i fransk litteratur og områdekunnskap, Kjerstin Aukrust ved universitetet i Oslo.

– Det virker ikke som om verken Sosialistpartiet eller Frankrike var klare for det politiske prosjektet til Hamon.

– Dessuten valgte nok mange på venstresiden å stemme taktisk på den kandidaten de mente hadde størst sjanse til å slå Le Pen. Det var enten Emmanuel Macron eller Jean-Luc Mélenchon, men altså ikke Hamon. Dette er noe av forklaringen på hvorfor det gikk så galt i valget, sier Aukrust.

Sosialistpartiet har hatt opp- og nedturer før også, men ikke slik som nå. De har i årevis vært preget av indre uenighet og sterke fraksjoner. Hamon var en av flere partimedlemmer som gjorde opprører mot Hollandes næringsvennlige politikk. De ser den som et svik mot valgløftene fra 2012, der Hollande lovet å bekjempe den globale finansmakten.

LIKTE IKKE: Mange var kritiske til den nyskapende politikken til Benoit Hamon. Særlig forslaget om borgerlønn fikk hard medfart. Foto: Martin Bureau , AFP

Da Hollande ikke stilte til gjenvalg, stod det mellom den tidligere statsministeren og den moderate reformisten Manuel Valls, mot den mer opprørske, venstreorienterte Hamon.

Hamons seier over Valls i nominasjonsvalget la veien åpen for sentrumsbevegelsen til Emmanuel Macron, som tiltrakk seg mange av de moderate PS-velgerne.

– I tillegg ble Hamons posisjon sterkt svekket av at Jean-Luc Mélenchon fra ytre venstre kom som en kule den siste måneden i valgkampen, sier Aukrust.

– Mélenchon er en mye sterkere retoriker enn Hamon, og har vist langt større evne til å mobilisere.

– Deres politiske programmer har vært ganske like på mange punkter (med unntak av EU-spørsmålet, der Hamon er for og Mélenchon er sterkt kritisk), så i valget mellom den uavhengige sosialisten, «ekte»venstremannen Mélenchon, og den svekkede sosialdemokraten Hamon med et splittet parti i ryggen, har valget for mange på venstresiden vært enkelt, forklarer Kjerstin Aukrust.

MOTSATSER: >De tilhører samme parti, men hver sin fraksjon, president Francois Holland og partiets presidentkandidat Benoit Hamon. Foto: Christophe Ena , AFP

– Hvor mye av skylden har president Hollande?

– Hollande er tidenes mest upopulære president i Frankrike. Han har brutt en rekke valgløfter, ført en politikk som mange mener representerer en høyredreining, og ikke minst har han mislykkes i å få ned arbeidsledigheten. Det er naturlig at hans parti blir straffet for det i valget.

– Samtidig er det et paradoks at Hamon, som har kritisert Hollandes politikk gjentatt ganger, også mens han var statsråd, har lidd et stort valgnederlag, mens Macron, som også har vært minister under Hollande, og som er den av alle presidentkandidatene som står nærmest den sittende presidenten rent ideologisk, altså ligger an til å vinne. Hvor stort brudd med «Hollandismen» Macron faktisk vil stå for, gjenstår å se, påpeker Aukrust.

TAPER: Benoit Hamon etter å ha snakket til tilhengerne sine etter valgnederlaget søndag. Foto: Philippe Lopez , AFP

– Hva skjer med PS nå?

– Et mulig scenario er at partiet ikke overlever krisen. Det er kanskje lite sannsynlig. De har overlevd lignende kriser før, for eksempel etter det katastrofale valget i 1969. En annen mulighet er at de fortsetter som før, med to «uforsonlige venstresider» innad i partiet. Den løsningen fremstår lite fruktbar - målet må jo være å komme forbi den dype splittelsen som preger partiet i dag. En annen mulighet er at partimedlemmene sammen peker ut en ny kurs, og at det dermed gjenoppstår som noe «nytt», og at de som ikke kjenner seg igjen i den nye linja, hva det enn blir, forlater partiet, tror Kjerstin Aukrust ved universitetet i Oslo.