Risikerer åtte måneder fengsel for å hjelpe flyktninger

BERLIN (VG) Franske Cédric Herrou står tiltalt for å hjelpe mennesker på flukt og gi dem husly. Nå får han massiv støtte fra folk som mener han er en helt.

– Hvis vi må bryte loven for å hjelpe folk, gjør vi det!

Beskjeden var krystallklar fra den 37 år gamle franske bonden da han entret rettssalen forrige uke.

Cédric Herrou er én av tre som nå møter for retten i Nice, tiltalt for å ha hjulpet flyktninger fra Eritrea over grensen mellom Italia til Frankrike og gi migrantene husly på den franske siden.

VGs EUROPA-KONTOR Nora Thorp Bjørnstad Ta kontakt og følg meg på:

E-post: nora@vg.no Facebook: Nora Thorp Bjørnstad Snapchat: @norathorp

Herrou eier en olivengård like ved grensen til Italia, nær en mye brukt rute for migranter som forsøker å slippe unna grensekontroller.

Mens tiltalen går på at han har «hjulpet papirløse utlendinger å ta seg inn, forflytte seg og oppholde seg i Frankrike», ser bonden selv dette som enkelttilfeller av solidaritet overfor mennesker i dyp nød.

– Folk har banket på døren hans på gården, ofte har det vært barn, trengende, kalde, som trenger hjelp. I slike situasjoner spør du ikke om ID-papirer. Herrou har åpnet sin hage for dem som trenger det, og skaffet legehjelp til folk gjennom sine kontakter. Jeg mener at det å hjelpe medmennesker i enkeltstående tilfeller av nød ikke er noe man kan straffeforfølges for, sier Herrous advokat, Zia Oloumi, til VG.

Okkuperte bygning for migranter



I sommer ble Herrou arrestert for å forsøke å smugle åtte eritreiske migranter i en bil fra Italia til Frankrike. Saken ble senere henlagt fordi myndighetene sa seg enig i at Herrou handlet av humanitære grunner.

MED FORSVAREREN: Den tiltalte sammen med sin forsvarer Zia Ouloumi i retten forrige uke. FOTO: AFP

Et par måneder senere, i oktober, ledet bonden en gruppe som okkuperte en tom bygning tilhørende det franske nasjonale togselskapet, for så å innlosjere et femtitalls husløse flyktninger fra Eritrea der. Denne gangen mente myndighetene at Herrou var mer en aktivist enn en barmhjertig hjelper.

Husingen av eritreerne i den forlatte bygningen er blant forholdene han er tiltalt for nå. Påtalemyndigheten mener Herrou siden i sommer har inntatt posisjonen som en av lederne i et nettverk av mennesker som aktivt jobber for å hjelpe migranter som politiet sender ut av Frankrike, tilbake til fransk jord, skriver The Guardian.

LESTE DU DENNE? – Hva i helvete er det Europa driver med?

– Viktig for hele Europa



Herrou risikerte ved starten av rettssaken fem års fengsel og 250.000 kroner i bot dersom han blir dømt. Fredag forrige uke la aktor ned påstand om åtte måneders fengsel for bonden.

Herrou og hans forsvarer kjemper for full frifinnelse, og mener saken er viktig langt utenfor Frankrikes grenser.

– Dette handler om at vi skal være et samlet, demokratisk Europa innenfor Schengens grenser. Da innebærer det også at han hjelper mennesker i nød som befinner seg her. Den franske republikken er bygget på verdiene frihet, likhet og brorskap, og det er akkurat de verdiene min klient formidler, sier advokat Oloumi til VG.

10. februar faller dommen. Uavhengig av utfallet, vil olivenbonden fortsette å hjelpe folk i stor nød, sier forsvareren.