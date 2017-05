Putin til Macron: – På tide å bygge bro over dype splittelser

Russlands president Vladimir Putin rekker ut hånden til Frankrikes nyvalgte president.

«De franske statsborgerne har valgt deg til å lede landet i en vanskelig periode for Europa, og resten av verden», heter det i en uttalelse fra Kreml mandag. Søndag ble det klart at Emmanuel Macron er Frankrikes nye president.

Med en oppslutning på 66,06 prosent sikret den tidligere økonomiministeren en større seier enn det meningsmålingene tydet på. Som leder for bevegelsen En Marche! blir 39-åringen den yngste presidenten i landets historie.

Nå oppfordrer den russiske presidenten Macron til å «bygge bro over dype splittelser», og til å jobbe sammen for å sørge for internasjonal stabilitet og sikkerhet, melder AFP.

– Den voksende terrortrusselen og voldsom ekstremisme etterfølges av en eskalering av lokale konflikter og destabilisering av hele regioner, skriver Putin i uttalelsen.

Uttalelsen fra Kreml legger vekt på at det i disse tider er spesielt viktig å overvinne gjensidig mistillit og å stå samlet.

Macron har vært kritisk til Putin og støtter fortsatte sanksjoner mot Russland på grunn av Krim-annekteringen. Under valgkampen ble flere russiske medier nektet adgang til Macrons arrangementer fordi falske historier om ham skal ha florert i russiske medier.

Gratulasjoner fra hele verden

TAKKET VELGERNE: Her møtte Emmanuel Macron støttespillerne sine i Paris etter at valgseieren var et faktum. Foto: Eric Feferberg , AFP





Putins gratulasjon føyer seg inn i rekken fra internasjonale ledere.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel beskriver valget som «en seier for et sterkt og samlet Europa og for fransk-tysk vennskap». EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker hyller franske velgere for å ha valgt «en europeisk fremtid».

– Gratulerer med valgseieren, tvitret NATO-sjef Jens Stoltenberg til Frankrikes nyvalgte president. I Twitter-meldingen mandag sier Stoltenberg at han ser fram til å treffe Macron på NATO-toppmøtet 25. mai og ønsker ham velkommen til å styrke transatlantiske bånd.

Også Kinas president Xi Jinping har gratulert den nye presidenten. Han sier at de to landene deler et ansvar for å skape fred og utvikling i verden, skriver AFP.

– Ønsket Le Pen lykke til



En tredjedel av de stemmeberettigede i Frankrike lot være å stemme under valget. I tillegg stemte 8,5 prosent blankt.

Macrons motstander Marine Le Pen endte opp med historiske 33,94 prosent, ifølge tall fra det franske innenriksdepartementet.

«HISTORISK»: Til tross for nederlaget takket Marine Le Pen velgerne sine. Foto: Alain Jocard , AFP

Da Marine Le Pen besøkte Moskva i mars var Putin en av dem hun møtte. Ifølge en av Le Pens medhjelpere i partiet skal den russiske presidenten da ha ønsket Nasjonal front-lederen lykke til med valget.

Til tross for nederlaget kaller Marine Le Pen valget for «historisk», og fra talerstolen startet hun med å takke de nesten elleve millionene som hadde stemt på henne.

–– Frankrike har valgt vår allianse som den største opposisjonsgruppen i Frankrike, sa hun etter nederlaget.