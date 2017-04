Presidentkandidater tar pause i valgkampen etter skyteepisoden på Champs-Élysées

Den konservative presidentkandidaten François Fillon og ytre høyres Marine Le Pen setter valgkampen på vent etter politiangrepet i Paris.

En politbetjent er drept og to er alvorlig skadet etter en skyteepisode på paradegaten Champs-Élysées i Paris. Landets president François Hollande sier han er «overbevist» om at det var et terrorangrep. IS har påtatt seg skylden for angrepet, men bakgrunnen for angrepet er foreløpig ikke kjent.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters avbryter den konservative presidentkandidaten François Fillon et valgkampmøte som etter planen skulle finne sted på fredag. Leder av Nasjonal front, Marine Le Pen tar også en pause i valgkampen. Det er kampanjestabene deres som melder det, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Le Pen og Fillon er to av de tre som ligger best an foran første valgrunde, som rulles i gang 23. april. Den tredje kandidaten som ligger helt i teten er den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron.

Saken fortsetter under videoen

Hyller fransk politi



Fillon hyller de franske sikkerhetsstyrkene etter skuddene i Paris.

– Vi hyller sikkerhetsstyrkene som gir sine liv for å forsvare våre, skriver han på Twitter.

Det samme gjør Benôit Hamon fra det franske sosialistpartiet.

– Mine tanker går til den drepte politimannen og til hans sårede kollegaer. Full støtte til politiet i kampen mot terror, skriver Hamon på Twitter.

Debatt i kveld



– Vi opplever konsekvensene av en slapp linje som har pågått i mange år, sa Le Pen i en tv-sendt debatt kort tid før skytingen.

Under debatten lovet hun å føre en hard linje mot ekstremister og alle som mistenkes for å være terrorister.

– En presidents viktigste ansvar er å beskytte. Denne trusselen kommer til å være en del av livene våre i år som kommer, sa Macron i debatten.