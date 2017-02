Presidentkandidat irettesatte tilhengere:  – Vi buer ikke her

TOULON, FRANKRIKE (VG): Emmanuel Macron (39), som vil bli Frankrikes neste president, ble møtt av demonstrasjoner utenfor hallen der han akkurat nå møter sine velgere.

Dette var blant det aller første han fortalte publikum på velgermøtet da han gikk på talerstolen i byen Toulon sør i Frankrike.

– Meningsmotstandere ville hindre meg i å komme inn, sa Macron.

Mange av de anslagsvis 3000 i salen reagerte med buing.

Responsen fra Macron var lynkjapp.

– Dere skal ikke bue. Vi buer ikke på dette møtet. Det er slik man gjør på møtene til Nasjonal Front, de som lever av folks misnøye, hvor de spiller på hat og responderer med å bue når noen gjør noe de ikke liker. Det er ikke slik vi skal leve sammen.

Mobiliserte på rekordtid



Emmanuel Macron har bare drøye to års fartstid som politiker, men 39-åringen har allerede vært Frankrikes finansminister. Da han i fjor startet den politiske bevegelsen En Marche! ( «På vei!» ), mobiliserte han på kort tid svært mange franskmenn, og nå er Macron en av de aller sterkeste kandidatene til å vinne det franske presidentvalget.

39-åringen, som for øvrig er gift med den 20 år eldre Brigitte Trogneux, representerer et politisk sentrum som blander høyresidens finanspolitikk med venstresidens sosiale verdier.

Dette utdypet han fra talerstolen.

– Til de som kritiserer meg og sier jeg må velge side: Verden er i endring. Politikken er i endring. Verden slik vi var vant til, har allerede endret seg. Mitt svar, sa Macron, og viste til stolpene i den franske staten, liberté, egalité og fraternité, er:

– Jeg tar friheten ( liberté) fra høyresiden og likheten (egalité) fra venstresiden.

Profitterer på Fillons skandaler

MOTSTEMME: Dominique Trigon stemmer for Macron fordi han tror han er den eneste som har sjanse til å slå Marine Le Pen. Foto: NORA THORP BJØRNSTAD

Anklagene mot Republikanernes presidentkandidat, François Fillon, om at han angivelig skal ha betalt sin kone og to sine barn store summer i lønn av offentlige penger for assistentarbeid som ikke har latt seg bevise at de faktisk har gjort, har snudd opp ned på den franske valgkampen.

Drøye to måneder før den første valgrunden, er utfallet umulig å spå. Men at både Macron og Nasjonal Fronts Marine Le Pen kan profittere på Fillons velgerflukt, er klart.

Gallupinstituttene mener nå at ytre-høyre-leder Le Pen vil vinne først runde av valget, og så møte enten Macron eller Fillon i den avgjørende sisterunden.



Dersom duellen blir mellom Macron og Le Pen, blir det første gang i fransk historie at hverken det klassiske høyre - eller venstre i fransk politikk er representert i innspurten av presidentvalget.

FORELSKA I LÆRER`N: Emmanuel Macron giftet seg med sin tidligere lærer, 20 år eldre Brigitte Trogneux, da han var 30 år. Nå frir han til velgere og håper å bli Frankrikes neste president. FOTO: AFP

Macrons problem: Usikre velgere



Macron er betydelig yngre enn de andre presidentkandidatene, og politikken hans har særlig falt i smak hos unge. Et klart flertall av de oppmøtte i den store hallen Zenith i Toulon, er under tredve år.

Arthur Lenoël (18) og Juliette Moiner (18) skal stemme for første gang, og er svært spent. Det er Macrons Europa-prosjekt som er viktigst, forteller de.

– Jeg er veldig redd for hva som kan skje hvis Frankrike også melder seg ut av EU, sier Arthur Lenoël. Han liker Macrons karaktertrekk, spesielt det at han tenker seg godt om før han snakker.

VIL VÆRE I EU: For Arthur Lenoël (18) og Juliette Moiner (18) er det viktig at Emmanuel Macron vil holde Frankrike i EU. Foto: NORA THORP BJØRNSTAD

– Det passer en president, sier han.

Juliette Moiner tror Macrons unge alder kan være bra for Frankrike.

– Han bringer et nytt syn inn i politikken som de som har vært i politikken i 20 år ikke har, sier hun.

Isabel fra Marseilles setter også pris på presidenkandidatens alder.

– Jeg vil stemme på han fordi han er ung og derfor ikke har rukket å gjøre alle dumme feilene som de eldre presidentkandidatene har gjort, sier hun.

– Men er han ikke for ung til å være president?

– Absolutt ikke. Han er helt sensasjonell i politikken med det han har fått til i sin unge alder.



Må få tilhengerne til å stemme



Den store utfordringen for Macron er nå å sikre seg at hans tilhengere faktisk går til stemmeurnene på valgdagen.



Undersøkelser viser at selv om han har stor oppslutning, er han kandidaten med de mest usikre velgerne. Kun 33 prosent av dem som foretrekker Macron som kandidat, er sikker på at de vil stemme på han, ifølge en meningsmåling publisert i Le Monde denne uken.

Dominique Trigon er imidlertid ikke usikker.

– Jeg støtter Emmanuel Macron fordi han er den eneste som har sjanse til å slå Marine Le Pen i siste valgrunde. Hun representerer noe ekstremt som er svært farlig, og tanken på henne som president gjør meg redd, sier han.

Den innvandringskritiske Marine Le Pen fra Nasjonal Front ligger jevnt med Macron på meningsmålingene, men har derimot svært dedikerte tilhengere. Hele 74 prosent av dem som sympatiserer med henne, er helt sikre på at de vil gi sin stemme til Le Pen.

Blåser i rykter



Macron skal være av de politikerne som i økende grad blir utsatt for nettangrep og falske nyheter i russiske medier, som ønsker seg en mer prorussisk kandidat.

I forrige uke avviste Macron rykter om at han har vært utro mot sin kone ved at han har hatt et seksuelt forhold til en mann.

Denne uken fikk for øvrig Macron sterk kritikk i fransk presse for å ha uttalt seg kritisk til Frankrikes fortid som kolonimakt.