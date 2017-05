Oppgitte franskmenn dropper å stemme

VILLIER-LE-BELLE (VG) En skandalepreget valgkamp i Frankrike gjør at mange dropper å stemme. Det kan tjene Marine Le Pen.

– Det går nok mot at jeg ikke stemmer. Jeg stemte på Mélenchon i første runde, fordi jeg liker godt visjonene han har for Frankrike. Men disse to ... jeg vet ikke så mye om dem, egentlig. Så jeg tror nok at jeg dropper å stemme, sier Laurent Lancelot (23) til VG.

Deltagelsen i morgendagens avgjørende runde av det franske presidentvalget kan bli enda lavere enn i valgets første runde, som var for to uker siden. Det viser flere ferske meningsmålinger gjort like før helgen.

1 av 4 franskmenn lar være å stemme på søndag, viser Odoxas måling for Franceinfo. I første runde, 23. april, stemte 78 prosent av de stemmeberettigede. Det er uvanlig at færre stemmer i den avgjørende runden, sammenlignet med den innledende.

Dette stemmer de om: Presidentvalget deler Frankrike i to



Svært ulike kandidater

FAKTA: De franske presidentkandidatene: * Marine Le Pen (48), Nasjonal Front, vil at Frankrike skal ut av EU, NATO og Schengensamarbeidet. Hun ønsker en langt strengere innvandringspolitikk. * Emmanuel Macron (39), En Marche!, vil styrke EU og ny teknologisk utvikling, og sikre alle rett til arbeidsløshetstrygd. (Kilde: NTB)

I søndagens valg gjenstår det bare to kandidater å velge mellom for 23-åringen Laurent Lancelot og de andre franskmennene. Sentrumskandidaten Emmanuel Macron var ukjent for franske velgere inntil for tre år siden, mens Marine Le Pen er en kandidat som representerer et svært kontroversielt immigrasjonsfiendtlig parti som mange ikke vil ta i med ildtang.

Etter det ble klart at disse to kandidatene kom vinnende ut av første runde, har det vært mange protester i franske gater under parolen « Hverken Marcron eller Marine», fra frustrerte og skuffede velgere. På sosiale media sirkulerer det nå oppfordringer om å stemme blankt.



At ytre-venstre kanidaten Jean-Luc Mélenchon, som røk ut i første runde, har nektet å gi et råd til sine velgere om hvilke av de to de nå bør stemme på, kompliserer valget ytterligere for mange franskmenn. Mélenchon fikk hele 19 prosent av stemmene i første runde. Denne uken sa 36 prosent av hans velgere at de ville stemme blankt, og 29 prosent at de avstår fra å stemme på søndag.



TØFT VALG: Over halvparten av franskmenn stemte på andre kandidater enn Emmanuel Macron og Marine Le Pen i valgets innledende runde. Nå vil mange la være å stemme i protest. FOTO: AFP



De siste målingene gir Macron en solid ledelse over Le Pen, med 61,5 prosents oppslutning, viser en undersøkelse av Ipsos for France Televisions og Radio France. Men dersom valgdeltagelsen blir lav, forventes det å virke i høyrepopulisten Marine Le Pens favør, fordi hennes tilhengere tradisjonelt sett sjelden går glipp av en sjanse til å stemme på henne.

– Politikere er alle samme ulla

Denne helgen er det forbudt for de to kandidatene å drive valgkamp. Nå er det opp til velgerne å tenke seg om. I Villier-le-Bon skal 56 år gamle Jean-Philippe Grolaux holde seg hjemme på valgdagen, slik han også gjorde i valgets første runde.

– POLITIKERNE ENDRER INGEN TING: Jean-Philippe Grolaux (56) mener politikerne i Frankrike ikke gjør noe for å hjelpe folk til et bedre liv. Han sitter hjemme på valgdagen. FOTO: Fredrik Solstad, VG



– Jeg tror jeg vet nok om kandidatene, gjennom TV og aviser, til at jeg kan si ganske sikkert at jeg ikke støtter noen av dem. Uansett vil de ikke endre noe i mitt liv. Franske politikere er samme ulla, hele gjengen. De driver kampanje i 5–6 måneder og lover gull og grønne skoger, og så, fra det sekundet de inntar Elyseet, tar de bare vare på seg selv og sine egne, sier Grolaux til VG.

Også i valgets første runde hadde meningsmålingsinstituttene forespeilet en lav deltagelse, men det viste seg å ikke slå til. Hvor mange som blir sittende hjemme på valgdagen, eller stemmer blankt, er noe av det gallupundersøkelsene har vanskeligst for å måle på forhånd.

