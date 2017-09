Onkelen: Savnede Ommunds leilighet i Avignon er lokalisert

Politiet i Avignon har lokalisert leiligheten til den savnede Ommund Veim Eikje (22).

Det opplyser familiens talsmann og Ommunds onkel, Ove Eikje, til VG.

Han sier at disse opplysningene har den norske ambassaden i Paris fått fra lokalt politi i Avignon.

– Politiet har også fortalt at de har hatt kontakt med utleier, som kunne bekrefte at Ommund har betalt kontant et større beløp som forskudd eller depositum på leiligheten, sier Eikje.

Det var ingen personer i leiligheten.

Faren til Ommund er fortsatt i Avignon, men han har ifølge Ove Eikje så langt ikke fått tilgang til leiligheten.

– Jeg har ringt ambassaden og fått bekreftet at de har funnet leiligheten og at depositum var betalt, sier Eikje til VG.

Han forteller at etter at det ble lagt ut navn og bilde av Ommund i norske medier, har venner av familien på privat initiativ benyttet sine kontakter for å få saken ut i franske medier.

Sendte Snapchat

Ove Eikje fortalte onsdag at flere i Ommunds familie hadde mottatt en snap, sannsynligvis den 31. august, som viste hybelen innvendig. Det er det siste familien har hørt fra ham.

Fotografiet ble sendt på Snapchat, en bilde- og videodelingsapplikasjon hvor fotografiene og filmene som regel forsvinner etter veldig kort tid, og familien har derfor ikke lenger bildet Ommund sendte.

Faren har vært i Frankrike siden søndag for å lete etter sønnen.

Ommund dro ned noen dager før studiet startet for å skaffe seg et sted å bo, og han skal i en samtale med sin mentor ved Universitetet i Avignon ha fortalt navnet på gaten hvor han hadde funnet en hybel.

– Men leiligheten ble funnet i en helt annen gate enn det som var oppgitt i starten, sier Eikje til VG.

Etterlyst

Norsk politi opplyser at 22-åringen er etterlyst i hele Schengen-området, og at politiet via Kripos bedt fransk politi om bistand.

– Foreløpig foreligger det ikke opplysninger om at det skal ha skjedd noe kriminelt, skriver Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

– Fransk politi er blitt anmodet om å sjekke bolig og studiested. Det er de i gang med, sier Pål Jæger-Pedersen, påtaleansvarlig jurist på saken.

Det er fransk politi som har ansvaret for å undersøke saken i Frankrike, og Sør-Vest politidistrikt har ansvaret for saken fra norsk side.

– Vi sjekker mobiltelefontrafikken på telefonen hans og bevegelser på kontoen hans. Det er for tidlig å si noe om funn i dette arbeidet, sier Jæger-Pedersen i pressemeldingen.

Til VG sier han at de ikke har fått bekreftet opplysningene om at leiligheten skal være lokalisert.

– Jeg sier ikke at det er feil, men vi har ikke fått det bekreftet fra fransk politi, sier Jæger-Pedersen og legger til at de ikke har fått tilbakemelding fra kollegene i Frankrike etter at de sendte anmodning om bistand.

To bankuttak

Ove Eikje har tidligere fortalt at familien har fått opplyst fra politiet at de siste uttakene fra Ommunds konto er gjort den 30. og 31. august.

– Det første uttaket var et større beløp, så det kan jo stemme med at han har fått tak i en hybel og vil betale forskudd eller depositum. Det siste uttaket var i en interiørbutikk og kan tyde på at han kjøpte inn noe til hybelen. Det rimer ikke med at han skulle stikke av, sa Eikje på onsdag.

Den 29. og 30. august publiserte Ommund to bilder av historiske bygninger i Avignon på Instagram. Etter snappen av hybelen har det vært stille på sosiale medier.