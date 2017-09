Ommunds (22) seneste livstegn til familien

I slutten av august sendte Ommund Veim Eikje et bilde av hybelen han sa han hadde leid i Avignon i Frankrike. Det er det siste familien har hørt fra ham.

Flere i familien hans mottok en snap, sannsynligvis den 31. august, som viste hybelen innvendig. Det sier 22-åringens onkel og familiens talsmann.

– Dagen før hadde familien fått beskjed om at han hadde skaffet seg et bosted, forteller Ove Eikje til VG.

– Gledet seg til å studere

Han sier at nevøen, som er tilknyttet Universitetet i Bergen (UiB), reiste fra Norge mandag 28. august for å studere fransk litteratur i Avignon.

– Dagen før var jeg sammen med ham på et slektsstevne hjemme på gården. Her fortalte han om oppholdet og at han gledet seg veldig, sier Eikje.

– Det hele er uforståelig og usikkerheten er forferdelig for familien, legger han til.

Snapchat er en bilde- og videodelingsapplikasjon hvor fotografiene og filmene som regel forsvinner etter veldig kort tid, og familien har derfor ikke lenger bildet Ommund sendte. Faren har vært i Frankrike siden søndag for å lete etter sønnen.

– Faren prøver å finne hybelen. De tror de har funnet gaten, men det kan være en møysommelig jobb å finne hybelen. Det er veldig interessant hvis de finner ut hvor han har leid, sier Eikje.

Ommund dro ned noen dager før studiet startet for å skaffe seg et sted å bo, og han skal i en samtale med sin mentor ved Universitetet i Avignon ha fortalt navnet på gaten hvor han hadde funnet en hybel.

To bankuttak

Ove Eikje forteller at familien har fått opplyst fra politiet at de siste uttakene fra Ommunds konto er gjort den 30. og 31. august.

– Det første uttaket var et større beløp, så det kan jo stemme med at han har fått tak i en hybel og vil betale forskudd eller depositum. Det siste uttaket var i en interiørbutikk og kan tyde på at han kjøpte inn noe til hybelen. Det rimer ikke med at han skulle stikke av, sier Eikje.

Den 29. og 30. august publiserte Ommund to bilder av historiske bygninger i Avignon på Instagram. Etter snappen av hybelen har det vært stille på sosiale medier.

Rektor Dag Rune Olsen Universitetet i Bergen gikk ut mandag og sa at de ikke hadde hørt fra ham på lenge. UiB har satt i gang beredskapsplanen for studenter i utlandet og er i kontakt med familien.

– Selvstendig

Universitetet har blant annet sendt ned en kontaktperson til Avignon. Norsk politi har via Kripos bedt om bistand fra fransk politi.

– Det foregår undersøkelser i Frankrike, men vi har ikke fått noen tilbakemelding, sier politiadvokat Pål-Jæger Pedersen i Sør-Vest politidistrikt til VG.

Ommund Eikje er ifølge onkelen vant med å reise, han har blant annet vært i USA på egen hånd flere ganger. Først som utvekslingsstudent og senest i sommer da han besøkte vertsfamilien sin.

– Han er veldig selvstendig og veldig reisevant. Dette er en familiekjær og glad gutt som har god kontakt med familien. Derfor er det så uforståelig, sier Eikje.