Ny svindel-anklage mot Marine Le Pen

BERLIN (VG) Beskyldningene om misbruk av EU-penger baller på seg for Frankrikes presidentkandidat Marine Le Pen. Nå står en tidligere partiansatt frem med nye anklager.

Nasjonal Fronts presidentkandidat Marine Le Pen har nektet å la seg avhøre om mistanker om at hun skal ha brukt EU-parlamentets penger til å betale medlemmer av sin personlige stab. I motsetning til hennes rival, presidentkandidat François Fillon, hvis kampanje har blitt kraftig svekket av påstander om svindel, har anklagene mot Le Pen sett ut til å prelle av som vann på gåsa på henne.

VGs EUROPA-KONTOR Nora Thorp Bjørnstad Ta kontakt og følg meg på:

E-post: nora@vg.no Facebook: Nora Thorp Bjørnstad Snapchat: @norathorp

Men denne gangen kommer beskyldningene fra en av hennes egne.

Gael Norfri, en tidligere assistent av Marine Le Pen, sier nå at da han i 2012 ble rekruttert for å jobbe med Le Pens presidentkampanje, ble han forelagt en falsk kontrakt til Europaparlamentet.



Dette skal angivelig ha vært for å unngå å måtte føre lønnen hans opp som en utgift til Le Pens kampanje, skriver BBC.

Det er strenge regler i Frankrike på hvor mye penger en politiker har lov til å bruke på å fremme sitt kandidatur.

HUSKER DU SARKOZYS KAMPANJE? Tre siktet i fransk partiskandale

Anklages for å bokføre falske utbetalinger

Gael Nofri trakk seg fra jobben hos Nasjonal Front etter tilbudet om den falske kontrakten, forteller Nofri til nyhetsbyrået AFP og Mediapart.

Likevel bokførte Nasjonal Front utbetalinger til Nofri fra EU-parlamentet i 2012, på rundt 40.000 kroner hver måned, hevder franske Mediapart, som har gått saken i sømmene. Nofri skal ha blitt lønnet som tidligere partileder Jean Marie Le Pens assistent, en jobb Gael Nofri selv sier han aldri har hatt.

Nå jobber han for det Republikanske partiet og har brutt med partiet Nasjonal Front.

AVHØRT: Le Pens livvakt, Thierry Legier (t.v.), ble avhørt i svindelsaken forrige uke, men han er ikke siktet. FOTO: REUTERS

De andre anklagene om svindel som har kommet mot kandidat Marine Le Pen, går på at hennes personlige livvakt, og hennes stabssjef, skal ha vært oppgitt som parlamentariske assistenter, uten at de hadde EU-parlamentet som arbeidssted.

Europaparlamentet estimerer at Nasjonal Fronts påståtte pengesvindel skal ha kostet dem over 2,6 millioner kroner, ifølge BBC. Marine Le Pens stabssjef ble onsdag siktet i saken. Livvakten ble ikke siktet.

LES MER: Politiet ransaket Nasjonal Fronts hovedkvarter



Tjener på etterforskning av rival

Marine Le Pen er favoritt til å vinne den første runden av det franske presidentvalget, men har lenge likevel vært forventet å likevel tape i den avgjørende andrerunden.

Presidentvalg i Frankrike våren 2017 * De tre kandidatene med høyest oppslutning på meningsmålingene nå, er: – Marine Le Pen, Nasjonal Front – François Fillon, Republikanerne – Emmanuel Macron, En Marche! *Første valgrunde er 23. april *Andre valgrunde er 7. mai

Før helgen ble det kjent at fransk Økokrim formelt har innledet etterforskning av den konservative presidentkandidaten François Fillon, i forbindelse med at hans kone fikk lønn på statens regning. I lys av det mener mange franske politiske tungvektere at Marine Le Pen nå har økt vinnersjansene i presidentvalget.

Spørsmålet er om hun vil fortsette å være upåvirket av anklagene mot henne. Da Marine Le Pen skulle tale i Nantes denne helgen, ble hun møtt av nesten 3.000 sinte demonstranter.

LES OM PRESIDENTKANDIDAT MACRON i VG+: Giftet seg med 20 år eldre lærer