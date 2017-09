Moren til siktede i Maëlys-bortføringen: – Han er ikke et monster

Moren til den 34 år gamle mannen som er siktet for å bortføre 9 år gamle Maëlys de Araujo hevder sønnen er uskyldig.

Moren til den siktede 34-åringen hevder sønnen er uskyldig i et intervju med franske RTL.

– Han er en fin person som ikke ville skadet noen, sier hun, og hevder sønnen ikke ville hatt tid til å bortføre Maëlys.

– Nei, han er ikke noe monster, fortsetter moren.

Videre hevder hun at sønnen er pågrepet fordi politiet mangler mistenkte i saken.

Maëlys forsvant fra et bryllup i Frankrike forrige søndag, og er en uke senere fortsatt ikke funnet.

HER FOREGIKK FESTEN: I disse lokalene i Salle Polyvalente skal rundt 200 bryllupsgjester ha kost seg og feiret brudeparet. Uten at noen skal ha lagt merke til det forsvant ni år gamle Maëlys de Araujo i løpet av natten. Siden har niåringen vært sporløst forsvunnet. Foto: Kristofer Sandberg , VG

To menn skal forrige uke ha blitt pågrepet og avhørt av politiet, men senere løslatt. En domstol i Grenoble skriver i en pressemelding 3. september at én av de to mennene er arrestert og siktet for bortføringen. Det er den 34 år gamle mannen, som var til stede under bryllupet.

Mannen ble siktet etter at det ble funnet DNA-spor fra Maëlys på dashbordet i bilen hans.

Til Le Dauphiné sier siktedes advokat, Bernard Méraud, at 34-åringen innrømmer at Maëlys har vært inne i kjøretøyet.

Forklaringen hans er at Maëlys og en liten gutt satte seg inne baksetet for å se om hunden til mannen var i bagasjerommet, skriver BBC.

34-åringen har nektet skyld i dommeravhør, men dommerne ble ifølge pressemeldingen ikke overbevist.