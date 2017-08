Missekonkurransedeltager dømt for å oppfordre til terrorisme

PARIS (VG) For tre år siden konkurrerte hun i skjønnhetskonkurranser. Nå er den 26 år gamle kvinnen dømt for å være en del av terrororganisasjonen IS.

Onsdag ble den 26 år gamle kvinnen dømt til to års fengsel i retten i Montpellier for å ha oppfordret til terrorhandlinger. Gjentatte ganger skal hun ha tatt til orde for hellig krig og støttet terrororganisasjonen IS på sin Facebook-side og andre sosiale media.

Vi skal ikke lenger tilbake enn til 2014 før den unge kvinnen poserte i badedrakt og aftenkjoler i konkurranse om å bli kåret til den vakreste i den sørfranske hjembyen. «Laetita», som hun omtales som i fransk presse, kom på annenplass i Miss Carnon i 2014.

Søkende

Kvinnenes foreldre har det siste året sett datteren distansere seg fra sitt tidligere liv.

– Hun begynte å snakke arabisk og kle seg i svart. Jeg trodde det var noe som ville gå over. Politiet hanket henne inn for åtte måneder siden, og siden har vi ikke sett henne, sier moren til 26-åringen til FranceBleu.

For foreldrene var dette ikke første gang de så datteren gå inn i en ny fase. I perioden da hun deltok i missekonkurranser beskrives hun av sine nærmeste som utagerende, en som drakk mye, tok dop og festet hardt.

For ett år siden konverterte hun til islam etter å ha blitt rekruttert av to menn i Lunel-moskeen. Moskeen har lenge vært i politiets søkelys som et rekrutteringssted for hellig krig i Syria. Et tyvetalls unge mellom 18 og 30 skal ha blitt rekruttert til jihad her, skriver 20 minutes.

«Laetita» skal ifølge aktor ha vært klar til å inngå ekteskap med en radikalisert tunisisk mann som var IS-sympatisør. I månedene at etter hun konverterte ble hun flere ganger oppsøkt av politiet.

Den dagen hun, ikledd burka, roper «Allah er stor» mot politiet, finner myndighetene videoer av halshugginger og kvinner i nikab med tunge våpen på hennes tre mobiltelefoner.

STORE STYRKER: Frankrike jobber aktivt med terrorbekjempelse, noe tilstedeværelsen av politi i gatene er et eksempel på. FOTO: AFP

Ga oppmerksomhet

Jenta beskrives som « en stor tenåring» og et enkelt bytte» av hennes advokat Luc Abratkiewicz, skriver LCI.

De sosialt ensomme er en av gruppene som terrororganisasjonene ofte forsøker å rekruttere, mener professor i politivitenskap ved Politihøyskolen i Oslo, Tore Bjørgo.

I et tidligere intervju med VG har Bjørgo beskrevet tilhørighet som en viktig motivasjon for noen av dem som tiltrekkes av det ekstreme miljøet. Å føle at man ikke hører hjemme noen steder, kan være en grunn til at noen lar seg rekruttere.

I den franske retten onsdag denne uken forklarte den tidligere missekonkurransedeltageren at søken etter å bli sett av noen, var en motivasjon, skriver LCI.

– Jeg lette etter noe som jeg ikke hadde, og jeg traff disse menneskene som var snille og ga meg oppmerksomhet. Med tiden viste det seg at de ikke var så snille, forklarte 26-åringen i retten.

Den unge kvinnen hevder å ha lagt det hun ser på som en periode, bak seg nå.

