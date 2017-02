Massedemonstrasjoner mot korrupsjon i fransk politikk

PARIS/ BERLIN (VG) Titusenvis av franskmenn tar til gatene for å demonstrere mot det de mener er korrupte presidentkandidater.

I Paris, Lyon, Angers og flere andre byer har det de siste dagene pågått store protester mot korrupsjon, og mot politikere som anklages for å utnytte sin stilling til egen vinning. Det toppet seg i søndag kveld, da titusenvis av demonstranter tok til gatene i store byer i Frankrike.

«Ned med de korrupte!» og «Ned med de privilegerte», ropte demonstrantene i kor i Paris.

«Man har ingen myndighet hvis ikke man opptrer eksemplarisk» sto det på flere plakater, en sitat som ironisk nok kommer fra en av de dem protestene retter seg mot, nemlig det Republikanske partiets presidentkandidat, François Fillon.

Fillon: «Penelopegate»

FAKTA: «PENELOPEGATE» * Republikanernes presidentkandidat, François Fillon, anklages for å ha lønnet både kone og barn med offentlige midler for udokumentert assistentarbeid. * Utbetalingene skal ha pågått over en tiårs periode og gjelde nærmere 4,5 millioner kroner. * Fillon avviser å ha gjort noe galt og nekter å trekke seg. * Han er nå under etterforskning. (Kilde: NTB)

Fillon har vært sett på som en svært ordentlig og redelig mann. Kallenavnet han gikk under, «Monsieur Propre» ( «Herr Ren»), virker nesten ironisk nå. Nå kobles navnet hans heller med «Penelopegate», navnet pressen har gitt anklagene som også involverer Fillons kone, Penelope.

Siden det ble kjent at Fillon beskyldes for å ha lønnet sin kone og barn nærmere 4,5 millioner kroner for assistentarbeid som ikke så langt har latt seg bevise at de har gjort, har politikeren blitt møtt av protester og demonstranter med plakater påskrevet « Fillon i fengsel», før hvert eneste valgmøte.

Etter at beskyldningene og etterforskningen ble kjent, ønsker to av tre franskmenn at Fillon trekker sitt kandidatur, viser en fersk meningsmåling utført av IFOP for avisen Journal du Dimanche. Fillon hevder sin uskyld, og sier han ikke vil trekke seg.

«HERR REN»: Da François Fillon vant Republikansernes nominasjonsvalg i november, gikk han fortsatt under kallenavnet «Herr Ren», fordi han virket så ordentlig. Ikke mange bruker det navnet på han nå. FOTO: KRISTOFER SANDBERG / VG

Le Pen: EU-penger



BEDRE NORD I EUROPA: François og Assunta Lacombe mener politikere i Nord-Europa er mindre korrupte enn i sør. FOTO: NORA THORP BJØRNSTAD, VG

Den andre presidentkandidaten som er beskyldt for «kreativ bokføring», Marine Le Pen fra Nasjonal Front, ser ikke ut til å bli like hardt straffet av velgerne for det hun påstås å ha gjort: Å lønne sin egen livvakt med tilsvarende 2 millioner kroner av EU-parlamentets penger.

Drøye to måneder før første runde av Frankrikes presidentvalg, ligger innvandringsskeptikeren Marine Le Pen an til å vinne den innledende runden med god margin, ifølge den siste meningsmålingen utført av Ipsos for Le Monde.

VG har den siste uken fulgt valgkampen i Frankrike fra flere byer. Svært mange velgere er oppgitte over kandidatene ved årets valg.

– Samtlige av kandidatene nå er så lite troverdige at jeg har mest lyst til å stemme blankt, sa velgerren Assunta Lacombe til VG i Nice søndag.

Hennes mann, François, er like oppgitt.

– Realiteten er at alle toppolitikere i dette landet har svin på skogen.Vi må få gjort noe med korrupsjonen blant makteliten, mener han.

TROR IKKE PÅ POLITIKERNE: «Marineblå er ikke en troverdig farge» står det på plakaten til demonstranten (t.h), et ordspill som viser til Marine Le Pen, presidentkandidaten som er anklaget for å ha brukt EU-penger til å betale sin personlige livvakt. FOTO: AFP

Spennende valgkamp



Marine Le Pen leder riktignok på gallupene, men forventes å tape i den avgjørende andrerunden, hvor hun ligger an til å møte enten Fillon, eller den 39 år gamle uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron. Macron er av politikerne som har profittert på at velgerne flykter fra Fillon. På sentrumskandidatens store velgermøte i Toulon i helgen, hadde Isabel fra Marseilles bestemt seg for å stemme på 39-åringen nettopp på grunn av Macrons alder.

– Fordi han er ung har han ikke rukket å gjøre alle dumme feilene som de eldre presidentkandidatene har gjort, sa Isabel til VG.